¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ø¤Õ¤·¤®¤Ê¥°¥ß¼Â¸³¼¼ ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ ²Ê³Ø¤Î¥Ê¥¾¤ò¤ª¤¤¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡ª¡Ù
¡¡½ñÀÒ¡Ø¤Õ¤·¤®¤Ê¥°¥ß¼Â¸³¼¼ ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ ²Ê³Ø¤Î¥Ê¥¾¤ò¤ª¤¤¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡ª¡Ù¤¬7·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¤¿¤Þ¤´¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¿¤Þ¤´¥°¥ß¡×¤È¤Ï¡©
¡¡³ú¤ß±þ¤¨¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿©´¶¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¿§¤ä·Á¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥°¥ß¡£¤³¤Î¥°¥ß¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤¬Íý²Ê¤Ç½¬¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¥°¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íý²Ê¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¡£¤«¤¿¤¤¥°¥ß¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥°¥ß¡¢¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥ß¡¢¸÷¤ë¥°¥ß¤Ê¤É¡¢ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥°¥ß¥ì¥·¥Ô¤¬ËþºÜ¡£
¡¡¥°¥ßºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºàÎÁ¤ÎÆÃÄ§¤ò²Ê³ØÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ñÀÒ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë