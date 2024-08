¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛNEXZÆüËÜ½é¥·¥çー¥±ー¥¹¥Ä¥¢ー³«Ëë¡ªÃÏ¸µ³®Àû¤ÇÊ¡²¬½Ð¿È¤ÎTOMOYA¤ÈYU¤¬´¶ÎÞ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「忘れられない1日になりました」(NEXZ・HYUI)

NEXZの日本初ショーケースツアー『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』が、8月3日に福岡で開幕した。

強い意志と決意を持って、この日を心待ちにしていたNEXZ。本番に向け期待が高まると同時に、その分かつてない緊張感も漂っていた。

うだるような暑さのなか、会場周辺には本公演を待ちわびていた “NEX2Y(NEXZのファンの呼称)”が駆け付け、圧倒的な熱気と高揚感に包まれた会場のボルテージは開演前からどんどん上がっていく。

開演時間になると場内が暗転し、幕開けには凄まじい大歓声が沸き起こった。メンバーに手を振るファン、NEXZの名を叫ぶファン、そして感極まって涙を流すファンの姿も見受けられた。

それぞれのNEX2Yの想いをしっかり受け止め、NEXZも全力のパフォーマンスでそれに応える。もはや開演前にメンバーから垣間見えた緊張感は完全に吹き飛び、新人アーティストらしからぬ堂々たる圧巻のステージを披露した。

ショーケースということで、途中トークコーナーも設けられた。韓国大衆文化ジャーナリストの古家正亨がMCを務めるなか、パフォーマンスとは打って変わって平均年齢17.4歳らしい等身大の彼等が浮き彫りになる。

想定していた回答をまとめ切れず仕切り直してTake 2(?)に臨むメンバーや、マイクを使わずコメントし始めるメンバーも。初々しい立ち回りに、観客のテンションはむしろヒートアップ。パフォーマンス時とは程遠いおどおどした姿に “かわいい” の声援が大渋滞していた。

徐々に場の雰囲気に慣れて来てからは、トークに掛け合い、ダンスチャレンジと、各メンバーがおのおのの個性を遺憾なく発揮。会場は終始温かいバイブスで満たされていた。

そして、後半のライブパートへ。新曲や初披露となるパフォーマンス、そしてニジプロファン待望のファイナルステージ課題曲「Miracle」まで、大充実のセットリストとパフォーマンスで駆け抜けた。

最後のMCパートでは、来場者への感謝を伝えながら、福岡出身で地元凱旋組となるリーダー TOMOYAと“顔面国宝” YUの目に大粒の涙が。つられてSO GEONも感涙し、結果オーディション番組『Nizi Project Season 2』最終回さながらメンバー全員で肩を抱き合う姿も。

末っ子ラインのHYUIが「忘れられない1日になりました」としっかり締め括り、大盛況で幕を閉じた。

日本1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』を引っ提げた “日本デビュー” を控え、全公演ソールドアウトの日本初ショーケースツアーで大阪・東京を巡るNEXZ。2024年の夏は、NEXZの活動と共にまだまだ熱くなりそうだ。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

