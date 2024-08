潔 世一などの等身大パネル集結！ヤエチカ「ブルーロック ARスタンプラリー＆名場面ギャラリー」

ヤエチカ(八重洲地下街)は、2024年8月9日(金)から8月18日(日)まで、人気サッカー漫画&アニメ「ブルーロック」とコラボレーションしたイベント「ブルーロック ARスタンプラリー&名場面ギャラリー」を開催します。

ヤエチカ「ブルーロック ARスタンプラリー&名場面ギャラリー」

ヤエチカ(八重洲地下街)は、2024年8月9日(金)から8月18日(日)まで、人気サッカー漫画&アニメ「ブルーロック」とコラボレーションしたイベント「ブルーロック ARスタンプラリー&名場面ギャラリー」を開催。

【「ブルーロック ARスタンプラリー&名場面ギャラリー」イベント概要】

〜その瞬間 ヤエチカに突如として出現する エゴいストライカーを探せ〜

TOPIC1:ヤエチカにあのエゴいストライカーが出現する ARスタンプラリーを開催!

TOPIC2:等身大パネルとARキャラクターが、メイン・アベニューに集結!

TOPIC3:ブルーロック名場面を集めた「名場面ギャラリー」を開催!

■イベント詳細:

・日程 : 2024年8月9日(金)〜8月18日(日)

・時間 : 10:00〜20:00(最終日は18:00まで)

・参加費用 : 無料

・特設サイトURL:

https://www.yaechika.com/special_bluelock/

【TOPIC1:ヤエチカにあのエゴいストライカーが出現する ARスタンプラリーを開催!】

ヤエチカ館内およびギャラリー八重洲に計9箇所のARスポットを設置します。

スポットに設置された二次元コードを読み込むと、ARが出現します。

ブルーロックのあのエゴいストライカーと一緒に写真を撮影することができます。

どのキャラクターが登場するかは、参加してからのお楽しみ!また、ARスポットをまわって、すべてのスタンプを集めた方には、オリジナルステッカーをプレゼント。

ARスタンプラリーに参加しながら、ヤエチカのショップやレストランで、お買物・お食事を楽しめます。

■参加方法:

1. 館内に設置されているARスポットで、二次元コードを読み込む。

2. カメラを起動して、風景にかざすとARが出現!写真を撮影することができます。

左上の「タップでスタンプを獲得!」を押す。

3. スタンプをゲット。

※スタンプは1箇所につき1つ

参加方法

■スタンプコンプリート特典:

ARスポットをまわって、すべてのスタンプを集めた方に、オリジナルステッカーをプレゼント。

・引換可能時間:10:00〜20:00(最終日は18:00まで)

・場所 :ギャラリー八重洲(ヤエチカ 32号階段を降りた地下2F)

※先着1,000名様、なくなり次第終了

※1端末につき1回のみ

オリジナルステッカー

【TOPIC2:等身大パネルとARキャラクターが、メイン・アベニューに集結!】

メイン・アベニューに、人気キャラクターの等身大パネルが集結!期間中フォトスポットとして楽しめます。

また、等身大パネルの設置場所は、ARスタンプラリー スポットの1つになっています。

・設置場所:メイン・アベニュー

等身大パネルとAR出現イメージ

【TOPIC3:ブルーロック名場面を集めた「名場面ギャラリー」を開催!】

ブルーロック名場面を集めた「名場面ギャラリー」を開催します。

漫画やアニメでみた、あのエゴい名場面や名言を存分に楽しめる空間となっています。

・場所 :ギャラリー八重洲(ヤエチカ 32号階段を降りた地下2F)

・入場料:無料

ギャラリー八重洲

※記載内容は2024年8月1日時点の情報です。

予告なく変更の場合があります。

※画像はイメージです。

