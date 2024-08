大妻女子大学とQUICKは、2024年8月2日、データサイエンス分野の向上を目的として、相互の連携・協力に関する協定を締結しました。

データサイエンス分野の教育・研究および人材育成の向上を目指し共創していきます。

1. 連携協定の概要

(1) 協定締結日

2024年8月2日

(2) 主な連携内容

● データサイエンスの教育に関すること

● データサイエンスにおける共同研究、委託研究に関すること

● 講師派遣、インターンシップ受入、人材採用・育成等に関すること など

2. 本取り組みの背景と目的

近年、DX(デジタル化時代に対応するための改革)の推進やAI(人工知能)の活用が本格化しており、デジタル人材への需要が高まっています。

大妻女子大学では2023年から社会におけるデータ・AIの活用を目的として、全学共通科目に「データサイエンス・AI概論」を開講しました。

また、2025年4月には千代田キャンパスにデータサイエンス学部※を開設し、実社会が抱える課題を発見・解決する力を身につけ、自立して学び働き続けることができる女性の育成を目標としています。

QUICKは「データで社会を見える化する会社」として、価値あるデータで、社会や企業を支援しています。

金融機関、官公庁、自治体など、さまざまな分野でデータの利活用を推進しています。

教育分野では、データ利活用のノウハウを活かし、教育機関と協力してデータサイエンス分野の教育・研究・事業活動を活性化させ、将来必要とされる人材の育成や技術の向上・実用化に貢献することを目指しています。

※仮称、認可申請中。

名称・内容などは予定につき、変更する場合があります。

