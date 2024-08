´ÉÍýÌ½²Ã¶âÉÕ¤­¡ª³¤Àô»ûÇ¼¹üÆ²¡¡¼«Æ°ÈÂÁ÷·¿¥«¡¼¥É¼°Ç¼¹üÆ²¡ØÍè·ÞÃÅ¡Ù

海泉寺納骨堂が運営する、大阪市内南方面で唯一の自動搬送型カード式納骨堂『来迎壇』の、2024年6月から新プランを開始しました。

海泉寺納骨堂 自動搬送型カード式納骨堂『来迎壇』

施設名 :海泉寺納骨堂 (浄土宗 海泉寺 正岸院 龍元山)

場所 :〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺納骨堂

アクセス :南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分(3号出口)

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分(5号出口)

阪堺線「恵美須町」駅徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分〜

各線「天王寺」駅 徒歩25分

永代供養冥加金(料金):自動搬送型カード式【来迎壇】

一霊プラン 38万円(5年分管理費が付きます)

二霊プラン 68万円

(5年分管理費が付きます、一霊プランからの変更時は付きません)

三霊以上 88万円

(永代使用権冥加金として納めていただきます 非課税となります)

プラン変更時は差額+5万円(5年分管理費分)が必要です。

年間管理冥加金 10年10万円(1年払いは12,000円)

申込受付開始から2ヶ月が経ち、申込全体の半数の方が新プランを選択しています。

新プラン開始前は複数霊の納骨が前提となっていましたが、新プランは、自動搬送型納骨堂であっても一霊から費用を抑えて申し込むことができます。

■提供背景

大切な家族のご遺骨を抱えた事情は様々です。

その幾多も有る様々な事情を抱えた遺族の方からの要望を考慮して新プランは作られました。

若くして亡くなったので手厚く供養をしてあげたいが、大きなお墓は今のところ必要ない、でも将来はいずれ自分たちも入れるタイプがいい、など、今手元にあるご遺骨を納骨したあと、しばらくは納骨予定は通常ない、と言うような方には、とりあえず今は一霊プランで納骨、そしていずれ必要になればプラン変更できるこの新プランが多数の人のニーズにしっくり来ていると思われます。

納骨したあと、自分がその納骨堂を継承するかはまだわからない、息子がいるといってもまだ若く未来はわからない、というような方にも最適です。

また、海泉寺ではペットについての考え方として動物であるか人間であるかではなく、家族であるかどうかにこだわっています。

家族として一緒に暮らしたペットは納骨できます。

しかし、ワンちゃん猫ちゃんなどは一般的には人間より寿命は短く、「先に亡くなったペットちゃん達と一緒にお墓に入りたい」と願ってもそれはだいぶ先になることがあります。

「いまはペットちゃんだけだがいずれはみんなでそこに順番に入ることになるだろう」というお考えの方にも最適な新プランとなっています。

■サービスの特徴

手元にある大切な家族のご遺骨一霊様プランで納骨する場合、38万円で5年の管理冥加金(以下管理費)が付いています。

または二霊様プラン(たとえば両親など)で納骨します。

二霊の場合は68万円で5年の管理費が付いています。

5年後そのまま永代供養にすることもできます。

年間の管理費を納めることによってその後の供養する期間を自分で決めることができます。

一霊プランで納骨後、もしも未来にあらたな納骨したいご遺骨が出来てしまった時、その時にはプラン変更をして追加で納骨できます。

新しいプランとの差額とすでに過ぎた5年分の管理費として5万円を追加するだけですので、トータルで必要な費用は一緒です。

ただし、管理費5年分が付くのは1度限りです。

お名前プレートは作り替えることができます。

海泉寺ではアクリル製のプレートが製作できますので値段も安くご負担は少なくなります。

お名前プレートには写真も入れることができますので、その時の最新のお気持ちを反映することができます。

古いプレートも厨子内に保存できますので法事の時などにはプレートを戻すこともできます。

お参りする人のことを常に考えた納骨堂です。

残された遺族の未来は未確定なことも多いので、新プランは今の負担を減らし、未来に選択肢を残す、又は託す事の出来るプランとなっています。

写真も入れることができるプレート

きれいな蒔絵の参拝口とペットのプレート

◆新プランを申し込まれた方の実際の声

山田様(仮名)

主人が闘病むなしく若くして亡くなってしまいました。

子供はまだ中学生です。

男の子ですが父親のお墓としてお参りはするけども将来そのお墓を継ぐかどうかはわからない。

負担にもしたくない。

そして自分はまだ40代なので主人の両親と相談した結果、海泉寺納骨堂の自動搬送型カード式来迎壇の新しい一霊プランにしました。

参拝場所は室内で雰囲気も良いし遺骨の前で法事も出来て金銭的な負担も少なく供養は手厚い、そしてどうなっても対応できるので将来どうなるかわからない私たち家族には最適なプランだと思いました。

加藤様(仮名)

母が飼っていたペットのワンちゃんが亡くなりました。

そして母が高齢で施設に入りました。

離婚していて父はいません。

母は自分が亡くなったらワンちゃんと一緒のところへ納骨してほしいとのこと。

自分は一人っ子で嫁いでいるので嫁ぎ先のお墓に入ることになるとおもうので、継承者はいません。

でもちゃんとした供養はしてあげたいし母の想いも叶えてあげたいので、海泉寺納骨堂自動搬送型カード式来迎壇の二霊プランを申し込みました。

10年分の管理費を申込時に前納したので合計15年は安心です。

その後どうするかはまたその時にに決めようと思います。

それでも費用は78万円なので安いと思います。

お名前プレートはワンちゃんだけの写真で作りました。

母が亡くなれば母と一緒に写っている写真のプレートを新たに作ろうと思っています。

■利用の流れ

お申し込みするために檀家になる必要はありません。

寄付の強要などもありません。

お申込結縁後にはお盆やお彼岸の法要案内などはありますが参加は自由です。

お申し込み、ご見学ご希望の方はまず予約をお願いします。

お申し込みに必要なものは特にありません。

プレート制作や納骨は納金の後になります。

申込手順は、申込→納金→プレート制作→完成→納骨法要儀式となります

