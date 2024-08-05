£Â£Ì¥É¥é¥Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±üÌîÁÔ¡¡ÈþÍÆÉô°÷Ìò¤ò±é¤¸¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÎý½¬¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î£Â£Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡×¡Ê·îÍË¡¦¿¼Ìë£²»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆêÅç¤µ¤Á»á¤Ë¤è¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×£±£°£°ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¿´Í¥¤·¤¤ÈþÍÆÉô°÷¡¦´ÖµÜÌò¤ò±é¤¸¤ë±üÌî¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¸¦½¤¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¿Í¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤«¤â¡£°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡Ê¥á¥¤¥¯¤·¡ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤Î¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÅÐ¾ì¡£¸µ¥â¥Ç¥ëÌò¤ò±é¤¸¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±À¸°Õµ¤¤ÊÌò¡×¤È¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£