伊万里 有トークショーも！日本自動車工業会『8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』

一般社団法人日本自動車工業会は、一般社団法人日本二輪車普及安全協会との共催により、8月19日(月)に東京「アキバ・スクエア」で実施するイベント『8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』を開催します。

■「8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」概要

主催 :一般社団法人日本自動車工業会、

一般社団法人日本二輪車普及安全協会

後援 :内閣府、警察庁、警視庁交通部、

一般社団法人全国軽自動車協会連合会、

一般財団法人全日本交通安全協会、

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

日時 :2024年8月19日(月)12:00〜17:00

※雨天決行

(荒天によりイベントが中止の場合は、特設WEBサイトならびに自工会公式X(旧Twitter)にてアナウンス予定)

https://x.com/JAMA_jpn

場所 :東京・秋葉原 UDX2F「アキバ・スクエア」

(東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX)

アクセス :JR各線「秋葉原駅」電気街北口 徒歩3分

地下鉄銀座線「末広町駅」1番出口 徒歩3分

なお、イベント当日は駐車場の混雑が予想されますのでできる限り公共交通機関を利用ください。

二輪車等で来場される場合は必ず駐車場に留め置きいただき、近隣の迷惑となりますので違法駐車は絶対にお止めください。

訴求テーマ:安全運転意識の啓発・「バイクの日(8月19日)」の認知度向上・

運転マナー向上・バイクの有用性・利便性・楽しさ・魅力の発信

一般社団法人日本自動車工業会は、一般社団法人日本二輪車普及安全協会との共催により、8月19日(月)に東京「アキバ・スクエア」で実施するイベント『8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』を開催。

本イベントは、1989年に政府が二輪車の交通事故撲滅を目的として制定した「バイクの日(8月19日)」に合わせ、二輪車ユーザーをはじめ広く一般の方々に対して交通安全意識の啓発と「バイクの日」の認知度向上を図るとともに、バイクの有用性・利便性を感じていただくために開催するものです。

当日は、タレントやインフルエンサーによるトークショー、警視庁・クイーンスターズによる交通安全ステージ、国内二輪4メーカーの最新モデルの車両展示などを予定しています。

主なプログラム:

〇バイク車両展示(12:00〜17:00)

国内4メーカー最新モデル、レースマシン、EVバイク、白バイ、黄バイ展示 等

〇ステージイベント(13:00〜16:30) ※YouTubeにて生配信予定

・オープニング

日本自動車工業会 副会長兼二輪車委員会委員長 日高 祥博<ヤマハ発動機(株) 代表取締役社長>

日本自動車工業会 常務理事 江坂 行弘

日本二輪車普及安全協会 専務理事 小椋 道生 他

・警視庁・クイーンスターズ 交通安全啓発ステージ

・地方自治体プレゼンテーション

・ゲストトークショー

・EVバイク(競技車両)によるトライアル演技

・抽選会

・記念撮影

〇コンテスト

『バイクで俳句』コンテスト入賞者作品の発表・講評

〇BIKE LOVE NIPPON展示

国内の観光地や景勝地、ツーリングスポット等バイクライダーにとって有意義な情報の展示

〇バイク応援自治体紹介

バイクライダーを招致して、地方を盛り上げる地方自治体によるPR展示および地方自治体プレゼンテーション

『バイクで日本を応援』をコンセプトとして、バイクユーザーを応援している地方自治体を紹介。

2024年度は埼玉県秩父郡小鹿野町、静岡県浜松市、愛知県北設楽郡豊根村の3つの地方自治体が参加し、それぞれの魅力を紹介

メインMC : 梅本 まどか

ゲスト : 伊万里 有、岡崎 静夏、高橋 健介、難波 祐香、

平嶋 夏海、堀田 季何、横田 龍儀(五十音順)

ゲストライダー: 黒山 健一

特設サイト :

https://bikeday.jama.or.jp/

【メインMC、ゲストプロフィール】

メインMC:梅本 まどか

メインMC:梅本 まどか(うめもと まどか)

JAPAN RIDERSアンバサダー

SKE48でのアイドル活動時代を経て、現在は名古屋を拠点に二輪、モータースポーツ関連のメディアや、ラリー参戦など幅広い分野で活躍するマルチタレント。

2020年より日本二輪車普及安全協会アンバサダーとして、2023年からは、JAPAN RIDERSアンバサダーとして、バイクの安全性・魅力を多くの人に発信中。

伊万里 有

伊万里 有(いまり ゆう)

俳優/モデル

2011年俳優デビュー。

主な代表作としてミュージカル『刀剣乱舞』―幕末天狼傳―長曽祢虎徹役、舞台「機動戦士ガンダム00―破壊による再生―」ロックオン・ストラトス役など。

NHKドラマ「戦艦大和のカレイライス」、TBS連続ドラマ「毒島ゆり子のせきらら日記」にレギュラー出演など舞台、映像関わらず俳優・モデルとして活躍しており、ビクターエンタテインメントより2018年8月アーティストデビュー。

岡崎 静夏

岡崎 静夏(おかざき しずか)

プロバイクレーサー

6月12日神奈川県生まれ。

2009年と2010年にMFJレディースロードレースのシリーズチャンピオンになる。

2010年からは毎年、国内最高峰の全日本ロードレース選手権に出場。

2022年から日本郵便とティー・プロ・イノベーション(TP)、ホンダがダッグを組む『日本郵便 Honda Dream TP』からJ-GP3クラスに参戦している。

好きな食べ物はラーメンとソフトクリーム。

高橋 健介

高橋 健介(たかはし けんすけ)

俳優

1994年12月24日生まれ。

東京都出身。

身長179cm。

代表作は『ウルトラマンX』大空大地役(主演)。

ほかにもミュージカル『刀剣乱舞』蜂須賀虎徹役や、舞台『ワールドトリガー the Stage』迅悠一役など出演多数。

2024年6月より開演のミュージカル『GIRLFRIEND』や6月14日より公開の映画『アキはハルとごはんを食べたい2杯目!』にも出演中。

二輪免許を取得予定で、「オートバイ男士部」でも活動中。

難波 祐香

難波 祐香(なんば ゆうか)

バイク声優/イベントMC 愛称は『にゃんばちゃん』。

バイクで遊ぶのが大好きな声優として、バイク関連のイベントMCや二輪車専門紙にてモデルやライターをしながら幅広く活動。

父の影響からレース観戦経験も多く、様々な『バイクで遊ぶ』楽しさを発信中。

各YouTubeチャンネルにも登場し、YouTube上にも活動の場を広げている。

平嶋 夏海

平嶋 夏海(ひらじま なつみ)

タレント/グラビアアイドル

バイク女子としてだけでなく、声優やグラビアアイドルとしても活動中。

オートバイ用品店「ナップス」のイメージキャラクターも務める。

X、Instagram、YouTubeなど各種SNSで活躍中。

堀田 季何

堀田 季何(ほった きか)

文芸家

俳句を中心に、国内外で様々な作品を発表。

テレビ・ラジオ番組や全国各地の講演・授業で活躍中。

芸術選奨文部科学大臣新人賞、現代俳句協会賞などを受賞。

現在、Eテレ「NHK俳句」選者(第一週担当)、俳句甲子園審査員長、現代俳句協会常務理事。

横田 龍儀

横田 龍儀(よこた りゅうぎ)

俳優

第25回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト 審査員特別賞受賞

映画やテレビ、舞台まで活躍する傍ら、2019年に福島県川内村「川内村ふるさと大使」に就任する等、マルチに活躍する。

一方で、オートバイ男士部のメンバーとして東京モーターサイクルショー等のイベントでバイクの魅力を発信する活動も行っている。

【ゲストライダー】

黒山 健一

黒山 健一(くろやま けんいち)

トライアルライダー

1978年兵庫県生まれ。

幼少期に4度の自転車トライアル世界チャンピオンとなり、MFJ全日本トライアルでは11度の選手権制覇の記録を持つ。

世界選手権トライアルには1995年から参戦、2005年まで11年間参戦を続けた。

1997年には日本人として初の優勝を果たし、その後3度、計4度の世界選手権勝利を記録、1997、1998年にはランキング3位となっている。

全日本では1996年の初タイトル以来、ベータで7回、ヤマハで4回、タイトルを獲得した。

1999年1月、選手生命を絶望視される負傷を負うが見事に復活した。

心身ともに、いまも鍛練を積み続ける。

2018年、ヤマハが新規開発した電動トライアルマシンTY-Eのデビュー戦を託され、世界選手権電動クラスに出場。

2023年より、TY-E 2.1で全日本選手権国際Aスーパークラスに参戦を開始する。

