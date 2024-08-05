¾®³ØÀ¸½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¡¡68ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ØÍè¤¤¡×°ø±ï¤Ä¤±¤Æ¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤à¡¡Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è
¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç68ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Ìµ¿¦¤Î¹â¶¶¿®¸ãÍÆµ¿¼Ô¤Ï7·î23Æü¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤òÅìµþ¡¦ÎýÇÏ¶èÆâ¤Î¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷¤Î»Ò¤Ï²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç½¬¤¤»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡ÖÄË¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ØÍè¤¤¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÁÜºº¤ÇÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£