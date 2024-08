イマジン・ドラゴンズ、6年ぶり来日公演決定 ─ 12月、有明アリーナへ

「レディオアクティヴ」などのヒット曲で知られるイマジン・ドラゴンズ(Imagine Dragons)が、最新アルバム『ルーム』を引っさげて2024年12月3日(火)に東京・有明アリーナで単独来日公演を行うことが発表された。

来日公演は、2018年1月の初の単独公演以来約6年ぶりとなる。現在、バンド史上最大規模のツアーを北米で開催している彼らだが、その大注目のツアーが日本に上陸することになる。

この来日公演の決定を記念して、ユニバーサル ミュージック洋楽の公式YouTubeチャンネルにて、8月6日(火)21時から22時までの1時間、イマジン・ドラゴンズのMVやライヴ映像が配信されることが決定した。チャット欄も解放されるので、来日公演に向けてのコメントが寄せられそうだ。



加えて、今回の来日公演へ向けての予習となるがApple Music、Spotify、Amazon Music、LINE Music、YouTubeで公開となった。こちらは来日公演が終わった際に当日披露したセットリストに更新される予定となっているので、今からお気に入りや保存しておくことがお勧めだ。

イマジン・ドラゴンズは、2012年のメジャー・デビュー以降、「レディオアクティヴ」や「ビリーヴァー」、「サンダー」のヒット曲を生み出し、世界的に大ブレイク。2022年には、大人気ゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」に基づくアニメ『アーケイン』のテーマ曲「エネミー」や、ドラマ『ザ・ボーイズ』シーズン3の予告編に印象的に使用された「ボーンズ」といった楽曲がロング・ヒット中。現代のロック界を牽引し続け、今年6月に、自身6枚目となるアルバム『ルーム』をリリースしたばかり。

来日公演情報

Imagine Dragons: LOOM WORLD TOUR

日時:2024年12月3日(火)開場 17:30 / 開演 19:00 会場:東京・有明アリーナ 公演詳細HP:

The post first appeared on .