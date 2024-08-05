ÀîÅçÌÀ¡Ö¿Ì¤¨¤¿¡×27Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤ÎÂç´îÍø²óÅúÌÀ¤«¤¹¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê45¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦27Ç¯Á°¤ÎÂç´îÍø²óÅú¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤Îº¢¡¢Âçºå¿áÅÄ¤ÇÅ·ÄÅ¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿óÊÎÛ¡£Âç´îÍø¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö´è¸Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂç¾¡£¤½¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ï¡©¡×¤È¤ªÂê¤¬¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀîÅç¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡ª¥À¥á¤À¤è¡¢Àè¤Ë¥¹¡¼¥×¤«¤é°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¡£ÌÍ¤«¤é¤¹¤¹¤Ã¡Ä¤ªµÒ¤µ¤ó¡©¤ªµÒ¤µ¤ó¡©¿²¤µ¤·¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¤«¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÈÇúÈ¯Åú¤¨¡É¤ò½Ð¤·¤¿¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âç´îÍø¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤¬½Ð¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÇúÈ¯¤·¤¿¡£27Ç¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¦¥±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¡£¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ò²¿²ó¤â¸«¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¿Ì¤¨¤¿¤â¤ó¼«Ê¬¤Ç¤â¡£¿áÅÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¥¦¥±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£