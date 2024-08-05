ÊÒ²¬¹§ÂÀÏº¡¢ºäÅìÉ§»°Ïº¡¢ºäÅìµµÂ¢¡Ö²Æº×Ï²²Ö´Õ¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½éÌò¡¡É§»°Ïº¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¹§ÂÀÏº¡Ê£µ£¶¡Ë¡¢ºäÅìÉ§»°Ïº¡Ê£´£¸¡Ë¡¢ºäÅìµµÂ¢¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö£¹·î²ÎÉñ´ì¸ø±é¡Ø²ÎÉñ´ìÌ¾ºîÆþÌç¡Ù¡×¡Ê£¹·î£±¡Á£²£µÆü¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢°ÆÆâÉÕ¤¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¸ø±é¤Ï¥·¥ê¡¼¥º£´²óÌÜ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¿Íµ¤ºî¤Î¡Ö²Æº×Ï²²Ö´Õ¡×¤ò¾å±é¡£¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿£³¿Í¤Ï¼çÍ×¤ÊÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½éÌò¤È¤·¤Æ±é¤¸¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë俠µÒ¡Ê¤¤ç¤¦¤«¤¯¡Ë¡¦ÃÄ¼·¶åÏºÊ¼±Ò¤ò±é¤¸¤ëÉ§»°Ïº¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ªÏÃ¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÀ£ÆÁÊ¼±Ò¤ò±é¤¸¤ëµµÂ¢¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡¢ÃË½÷Â¢¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¹§ÂÀÏº¤Ï¡¢ÃË¾¡¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò½÷Ë¼¡¦¤ªÃ¤¤ò±é¤¸¤ë¡£