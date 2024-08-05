¡ÚÌµÎÁ¡Û¡Ö1Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡×Âè133ÏÃ¡ÖÁÇÍÈ¡×¤¬¥Þ¥¬¥Ý¥±¤Ç¸ø³«¡ª ÍÈ¤²¥Ê¥¹¤òµá¤á¤ÆÂçÄÐ¡¢³°½Ð¡ª
¡Ú¡Ö1Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡×Âè133ÏÃ¡Û
8·î5Æü ¸ø³«
8·î5Æü ¸ø³«
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏÊ¡ËÜ¿¹Ô»á¡¢Çë¸¶Å·À²»á¡¢¾å¸¶µá»á¡¢¿·°æÏÂÌé»á¤é¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö1Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡×Âè133ÏÃ¡ÖÁÇÍÈ¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò¥Þ¥¬¥Ý¥±¤Ë¤Æ8·î5Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Âè133ÏÃ¡ÖÁÇÍÈ¡×¤Ç¤ÏÍÈ¤²¥Ê¥¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤Íßµá¤Ë¤«¤é¤ì¤ëÈÉÄ¹¡¦ÂçÄÐ¡£ÍÈ¤²¥Ê¥¹¤òµá¤á¤Æ¡¢ÃÏ¾å¤Ø¡ª
¡¡¤Ê¤ª7·î29Æü¸½ºß¡¢¥Þ¥¬¥Ý¥±¤Ç¤ÏÂè131ÏÃ¡ÖÊÄÈâ¡×¡¢Âè132ÏÃ¡ÖÇØ¿¡×¤âÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥Þ¥¬¥Ý¥±¡×¤Î¡Ö1Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡×Âè133ÏÃ¡ÖÁÇÍÈ¡×
(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.