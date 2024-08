ステレオタイプ的なタイを描写し、全面的にセピア色のフィルターをかけてタイを発展途上国のように見せたとして、AppleのCMが地元の国会議員や観光庁から強い非難を受けました。Appleは謝罪してCMを削除しました。Apple Pulls Commercial After Thai Backlash, Calls for Boycott - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-02/apple-pulls-commercial-after-thai-backlash-calls-for-boycott

