【「関東・栃木レモン」グッズ】8月6日~順次発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「レモン牛乳」とディズニーストアの共同企画商品を8月6日より順次発売する。

今回登場するのは、栃木県のご当地土産として知られる乳飲料「関東・栃木レモン(レモン牛乳)」との初の共同企画商品。レモン牛乳をモチーフにしたレトロかわいいパッケージにチップ&デールを描いた、レモン風味がポイントの菓子となっている。

ラインナップはチップ&デールのアートをプリントしたレモン牛乳風味のクッキーやザクザク食感がクセになるポテトチップス、レモン味のグミなど、夏にぴったりなものばかり。グミが入っているポーチは小物入れとしても活用でき、キャンディーやコスメなどを持ち歩くこともできる。これらの商品は、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて販売される。

「関東・栃木レモン」のグッズを紹介

「チップ&デール クッキー 関東・栃木レモン LEMON」

価格:950円

「チップ&デール ポテトチップス 関東・栃木レモン LEMON」

価格:550円

チップ&デール グミ ポーチ入り 関東・栃木レモン LEMON

価格:1,500円

【「関東・栃木レモン(レモン牛乳)」について】

レモン牛乳は、栃木県産の生乳に砂糖やレモン香料などを加えたレモン色の乳飲料。昭和の戦後まもなく栃木県宇都宮市で誕生して以来、栃木の味として栃木県民に長い間愛されてきた。

ミルクのまろやかさと甘酸っぱい香りが広がり、初めて飲んでも無性に懐かしいと感じる不思議な魅力がつまった商品。

プーさん、スティッチデザインのレモンフレーバーの菓子も販売中!

ディズニーストアオリジナルパッケージの夏らしい爽やかなレモンフレーバーの菓子も販売中。自分用やプレゼントにはもちろん、友人とシェアして楽しむのにもぴったりの商品がラインナップされている。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。

