台湾へ定期輸出予定の石垣牛や伝統食材など！恩可比文創廣告股イ分有限公司「日本 美食館」

台湾で交通広告や食・観光関連事業などを展開する恩可比文創廣告股イ分有限公司は、2024年8月2日(金)から5日(月)まで開催する台湾最大級の「食」の祭典“2024台湾美食展”にて、「日本 美食館」をプロデュースします。

(※)「イ分」は正確には“ニンベンに分”の表記です。

【2024台湾美食展「日本 美食館」概要】

開催日時 :2024年8月2日(金)〜8月5日(月)10:00〜18:00(現地時間)

※イベントの開催に準ずる

会場 :台北世界貿易中心一号館

出展 :オタフクソース×赤鐵(広島県)、エスビー食品、IRIS OHYAMA、

三旺加旺 TJ Collection(高知県)、キッズキッチン協会、

沖縄県石垣市、くらこん、静鉄ストア

後援 :格拉斯麗台北飯店、MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝、

索拉利亞西鐵飯店台北西門、公益財団法人日本台湾交流協会、

JFOODO、台灣國際年輕廚師協會

パフォーマンス:TJCA台湾国際若手シェフ協会のシェフによる

調理デモンストレーションや豪華賞品が当たる抽選会

33回目を迎える2024年の台湾美食展は、60以上の料理ショーや200名以上のシェフや食関係者などが集結し、台湾全土のおいしい料理が集まる台湾最大級の「食」の祭典です。

その中で「日本 美食館」では、2024年新たに沖縄県石垣市、くらこん、静鉄ストアの3団体が初出展します。

また、昨年に引き続き、オタフクソース×赤鐵(広島県)やエスビー食品、IRIS OHYAMA、三旺加旺 TJ Collection(高知県)、キッズキッチン協会がブースを出展し、日本を代表する昔からなじみのある食品や食材などを紹介します。

2024年初出展となる沖縄県石垣市は、2024年8月から定期的に台湾に向けて輸出を予定している「石垣牛」を、会場では一足早く試食を提供します。

また、創業100年以上の昆布問屋として誕生したくらこんは、安心でおいしくヘルシーな商品を提供します。

日本・静岡のローカルスーパーである静鉄ストアは、台湾で展開するブランド「富士山美食物語」で販売する商品を紹介します。

その他にも、台湾で大人気の広島焼専門店「赤鐵」とオタフクソースは、広島県のソウルフードのひとつである「広島お好み焼き」を目の前で調理し販売します。

エスビー食品は、スパイスとハーブの香り高い「ゴールデンカレー」をブースで提供します。

IRIS OHYAMAでは、日本人が運営する和菓子屋「歳時亭」とのコラボ商品「みたらし餅どら焼き」などを販売します。

三旺加旺 TJ Collectionでは、写真を撮ってSNSに投稿すると限定で高知県産の柚子ジュースをプレゼントし、さらに広島県世羅町産のワインの予約販売も行います。

キッズキッチン協会は、日本の食育活動などの紹介に加えて、お子様が楽しめるゲームなどを展開します。

さらに、「日本 美食館」内のステージでは、各出展者によるステージパフォーマンスや、来場者特典としてホテルグレイスリー台北やMGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝・ソラリア西鉄ホテル台北西門の宿泊券、その他、出展ブースからの豪華賞品が当たる大抽選会を開催します。

NKB台湾は2019年より「日本 美食館」をプロデュースし、日本と台湾のコミュニケーションの場を創出しています。

これからも、台湾市場におけるビジネスの成長と地域社会への積極的な貢献で、日本と台湾を繋ぐ架け橋となることを目指します。

◆出展ブース

〇オタフクソース×赤鐵(広島県)

台湾で大人気の広島焼専門店「赤鐵」とオタフクソースがコラボし、広島県のソウルフードのひとつである「広島お好み焼き」を販売します。

「赤鐵」の広島焼のプリンスが自ら目の前で焼いてくれます。

生地の上にキャベツ、豚肉、生麺など約10種の具材と生地を重ね、お好み焼き屋さんと共に試行錯誤を重ねて出来上がった、磨かれ続けるプロの味であるオタフクソースの「お好みソース」をたっぷりかけた広島お好み焼きです。

「お好みソース」はたっぷりの野菜、果実に約20種類の香辛料をブレンド。

こだわり原料「デーツ」のコクのある甘さが特徴のまろやかなソースです。

栄養豊富で、子どもからお年寄りまで誰もが好む味わいです。

〇エスビー食品

創業から100年を超えるS&Bの「ゴールデンカレー」は、スパイスとハーブの香りにこだわった芳醇な味わいです。

日本では1966年に発売し、多くのお客様に愛されているロングセラー商品です。

海外では50カ国以上で販売され、様々な国・エリアで日本式カレーのおいしさを味わっていただいています。

ご飯との相性はもちろんのこと、麺やパンともおいしく召し上がっていただけます。

ブースでは同社こだわりのカレーの試食を楽しめるほか、商品の販売も行っています。

素敵な景品も用意していますので、ぜひお立ち寄りください!

〇IRIS OHYAMA×歳時亭

日本産水稲もち米100%使用、低温製法米のIRIS OHYAMAオリジナルの“生きりもち”。

「低温製法」で精米した国産もち米を使用し、つきたてのような美味しさと、なめらかな食感が味わえるおもち。

今回は“生きりもち”を活用し、日本人が運営する和菓子屋「歳時亭」との初コラボ商品である「みたらし餅どら焼き」などを、台湾美食展限定で販売します。

その他に日本の国産米を100%使用し、お米の旨みと甘みを守る最上級の精米方法「低温製法」で保管・精米し、日本では累積販売1.8億個超えのパックご飯や富士山の強炭酸水を使用したオリジナル飲料を販売します。

〇三旺加旺 TJ Collection(高知県)

Let’s NAKAMA!台湾美食展 第5弾

日本の四国・高知県では、「NAKAMA」とは「美味しいものは、気の置けない仲間と分かち合うもの」という意味です!三旺加旺 TJ Collectionでは、香りの王様「ゆず」を台湾の友達と共有します。

〇キッズキッチン協会

食育基本法が2005年7月に施行され、「食育」を国民運動とし国を挙げて食生活の乱れを正していこうとする中、キッズキッチン協会は、幼児のころから「料理」という行為を通じて“五感”を働かせ体験する体感型食育によって得られる計り知れない可能性や将来性に着目し、さまざまな業界の知識・技術を集結し、情報交換や研究を重ねながら、日本の豊かな未来のために活動していくことを目標として設立されました。

〇沖縄県石垣市

石垣島の魅力を結集させた特産品を作り手の技と想いとともにお届けします。

山々に囲まれ、海から運ばれる潮風を浴びて育つ良質な農産物や、石垣島ならではの自然の恵みを存分に受けてできた特産品の黒糖や紅芋タルト、泡盛など、多数の商品を特別価格で販売します。

また、今回は2024年8月から定期的に台湾に向けて輸出を予定している石垣牛を輸入し、台湾美食展に来場のお客様限定で試食を提供します。

ぜひ石垣島の魅力ある、作り手の想いが込められた商品を楽しめます。

〇くらこん

創業100年以上の昆布問屋として誕生したくらこんが台湾美食展に初出展。

昆布をはじめとする海藻類は、古来食卓に欠かせないものとして、日本人の食生活と密接なつながりを持ってきました。

また、近年の健康指向や病気を未然に防ぐ予防医学の見地からも、これらの食品はミネラルや食物繊維を多く含みます。

安心でおいしくてヘルシーな商品を、台湾の皆さまにマッチした形で試食提供します。

〇静鉄ストア

日本・静岡のローカルスーパーが台湾で展開する『富士山美食物語』のブランドコンセプトは、『わくわく』と『ときめき』です。

「安全・安心・美味しい」のは当たり前。

日本ブランドへの期待の高い台湾のお客様に『わくわく』して『ときめく』ような商品が届けられます。

その他にも、台湾の皆さまが今までに味わったことのない日本の味覚が提供しされます。

