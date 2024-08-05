ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥®¥¿¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¡È¼ÞÇ®¤Î¥í¥Ã¥¥ó¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥®¥¿¡¼¤È¾¢³¤¤¯¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
8·î4Æü¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤ò¸ø³«
8·î3Æü¤ËÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¤ËDISH//¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ËÌÂ¼¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÞÇ®¤¹¤®¤¿¥í¥Ã¥¥ó¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î½ë¤¤µ¨Àá¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÇ®¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¿ÈÂÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬Á´Éô¾øÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢ºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Í¡£¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¡×¡Ö¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥®¥¿¡¼¤È¾¢³¤¤¯¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
4¿ÍÁÈ¤Î¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉDISH//¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë·ó¥®¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¡£2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë