¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡4ÆüÌë¡¢¼¯²°»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¥ß¥Ë¥Ñ¥È¥«ー¤È¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¯²°»Ô¸ãÊ¿Ä®¾åÌ¾¤Î¸©Æ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4Æü¸á¸å8»þ¤¹¤®¡¢º×¤Î¸òÄÌµ¬À©¤Î¤¿¤áÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Ñ¥È¥«ー¤¬¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¼Ö¤òÈ¯¸«¤·ÄÉÀ×¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­(23)¤¬ÂÇËÐ¤Ê¤É¤Î·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥ß¥Ë¥Ñ¥È¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±2¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡»ö¸ÎÅö»þ¡¢¥Ñ¥È¥«ーÂ¦¤ÏÀÖ¿®¹æ¤Ç¶ÛµÞÁö¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÖ¿§Åô¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤ÏÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¼¯²°·Ù»¡½ð¤ÎÆê¸¶Äç¹ÔÉû½ðÄ¹¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï¼Õºá¤·À¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´³ÎÇ§ÉÔÂ­¤Ê¤É¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£