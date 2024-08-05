°¤Éô°ìÆó»°¡ÖÀµÄ¾¡Ä¡×¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Î½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜº¬À¿»Ê¤«¤éº¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë½ÀÆ»ÃË»Ò¤Ç66¥¥íµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿°¤Éô°ìÆó»°¡Ê26¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º®¹çÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¤Î³¬µé¤ò·è¤á¤ëÌµºî°Ù¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
°¤Éô¤Ï¸½ÃÏ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÃæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£MCµÜº¬À¿»Ê¤«¤é¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤µ¤é¤ËµÜº¬¤«¤é¡Ö¤è¤·¡¢²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ï¡¢¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¡ÁÀµÄ¾¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤·¡£Íè¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¤Î³¬µé¤ò·è¤á¤ëÌµºî°Ù¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×ÃêÁª¤Ï¡¢SNS¤Ç¡Ö¥ê¥Í¡¼¥ë³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥ê¥Í¡¼¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥º¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£