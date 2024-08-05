¥¤¥¹¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤ÇÌÚ¹©ÂÎ¸³¡¡ÇÑÌÚºà¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éSDGs³Ø¤Ö¡¡ÂçÊ¬
¿Æ»Ò¤ÇÌÚ¹©¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²ÆµÙ¤ß¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥¹¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤ÇÌÚ¹©ÂÎ¸³¡¡ÇÑÌÚºà¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éSDGs³Ø¤Ö¡¡ÂçÊ¬
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÊ¬»ÔÃæ¸Í¼¡¤Ë¤¢¤ë¹©Ì³Å¹¡¢SAKAI¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·úÃÛ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï60ÁÈ¤Î¿Æ»Ò¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊ¬»Ô¤Î¤¢¤±¤Î¥¢¥¯¥í¥¹¥¿¥¦¥ó¤Ë¤ÏÅÅµ¤¹©»ö¤Ê¤É¤Î¿¦¿ÍÂÎ¸³¥Öー¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¹©¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶âÄÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÇÑ´þÌÚºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥á¥é¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éSDGs¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¡Ö¤Ç¤¤¿¤è¡×¡Ö¼ê·Á¤Ç¤¹¡£¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¹©É×¤·¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æú¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅ£¤¬¼Ð¤á¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£100ÅÀ¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×
¿Æ»Ò¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂÎ¸³¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÆµÙ¤ß¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£