¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Ä¤±¾®³ØÀ¸¤ËÍðË½¤«¡¡Â¾¿Í½»Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡Ä¸ý»ß¤á¤â¡¡68ºÐ¤ÎÃËÂáÊá
¡¡Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÍðË½¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢68ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï½÷¤Î»Ò¤Ë¸À¤¤³Ý¤«¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î½»Âð¤Î¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¿¦¤Î¹â¶¶¿®¸ãÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î23Æü¡¢ÎýÇÏ¶è¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÍðË½¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬²£¤òÄÌ¤ë¤È¡ÖÄË¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤³Ý¤«¤ê¤òÉÕ¤±¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤Î¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡ÖÆâ½ï¤Ë¤·¤í¡×¤Ê¤É¤È¸ý»ß¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷¤Î»Ò¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¸òÈÖ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ¿¦¤Î¹â¶¶¿®¸ãÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î23Æü¡¢ÎýÇÏ¶è¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÍðË½¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬²£¤òÄÌ¤ë¤È¡ÖÄË¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤³Ý¤«¤ê¤òÉÕ¤±¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤Î¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡ÖÆâ½ï¤Ë¤·¤í¡×¤Ê¤É¤È¸ý»ß¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷¤Î»Ò¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¸òÈÖ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£