映画『デッドプール&ウルヴァリン』(公開中)に登場する犬のデッドプール=ドッグプールが、デッドプール(ライアン・レイノルズ)の顔を1時間ひたすら舐め続けるだけの動画を、マーベルが公式YouTubeチャネルで公開した。

過去には、ドラマ「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」でバズったヘルムート・ジモのぎこちないダンス(通称:ジモダンス)を1時間リピートする動画を公開していたマーベル。今回はドッグプールにスポットを当て、デッドプールの顔を舐めるシーンを繰り返す内容だ。

概要欄は「『デッドプール&ウルヴァリン』をひたすら観続けよう(Watch Deadpool & Wolverine again…and again…)」でスタート。その後、「…and again…」がコメント欄まで延々とつづられており、時々「マジでこれを全部スクロールしてるのか?(Are you really scrolling through all of this?)」「約束する、この下には何もない(There's nothing hidden in here, I promise you!)」「やれやれ。タイピングが多いこと(Phew. This is a LOT of typing)」とデッドプールらしい言葉が差し込まれている。動画は現地時間3日に公開され、5日午前11時時点で19万回再生を突破している。

本作でドッグプールを演じたのは、パグとチャイニーズ・クレステッド・ドッグの交配種であるペギーちゃん。メガホンを取ったショーン・レヴィ監督は、ドッグプール役として“最も醜い犬”を探していたところ、“イギリスで最も醜い犬”として賞を受賞したペギーちゃんを見つけ、出演してもらったことをシネマトゥデイとのインタビューで明かしている。(編集部・倉本拓弥)