¼ö¤ï¤ì¤Æ¤ë¡©Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬¤Þ¤¿»ö¸Î¡¢1¿Í»àË´¡¢½½¿ô¿ÍÉé½ý¡½¥¤¥¿¥ê¥¢
8·î4Æü¸á¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÃæÉô¤ÎÅÔ»Ô¥¢¥ì¥Ã¥Ä¥©¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤é25¿Í¤ò¾è¤»¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÎÃæ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¿Í25¿Í¤ò¾è¤»¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥¬¥¤¥É1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢1¿Í¤¬½Å½ý¡¢10¿ÍÍ¾¤ê¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¾è¤»¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Î»ö¸Î¤Ï²áµî¤Ë¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¡¢¥é¥ª¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¼ýÂ«¤·¤¿23Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë