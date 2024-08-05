´Ú¹ñ³ô¤¬µÞÍî¡¡¼è°ú¤ò°ì»þÀ©¸Â
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û£µÆü¤Î´Ú¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¡¢Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡Ë£²£°£°ÀèÊª¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¸¡¥£¶£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£µ¡¥£°£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£³£´£¸¡¥£°£µ¤ÈµÞÍî¤·¡¢´Ú¹ñ¼è°ú½ê¤ÏÇä¤ê¸Æ¤ÓÃÍ¤Î¸úÎÏ¤ò£µÊ¬´ÖÄä»ß¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥«¡¼¡×¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Í²Á¾Ú·ô»Ô¾ì¤ÎÇä¤ê¤Î¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤Ï£Ë£Ï£Ó£Ð£É£²£°£°ÀèÊª²Á³Ê¤¬Á°Æü½ªÃÍ¤ËÈæ¤Ù£µ¡ó°Ê¾å²¼Íî¤·¡¢²¼Íî¤·¤¿¾õÂÖ¤¬£±Ê¬´Ö·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Í²Á¾Ú·ô»Ô¾ì¤ÎÇä¤ê¤Î¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤Ï£Ë£Ï£Ó£Ð£É£²£°£°ÀèÊª²Á³Ê¤¬Á°Æü½ªÃÍ¤ËÈæ¤Ù£µ¡ó°Ê¾å²¼Íî¤·¡¢²¼Íî¤·¤¿¾õÂÖ¤¬£±Ê¬´Ö·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß