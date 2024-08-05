CPU¤ä¥á¥â¥ê¡¼¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¡¥É¥³¥â¤Î¥¹¥Þ¥Û¡Öarrows We2¡×¥·¥ê¡¼¥º2¥â¥Ç¥ë
NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢FCNTÀ½¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Öarrows We2 Plus¡×¡Öarrows We2¡×2¥â¥Ç¥ë¤ò2024Ç¯8·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÉ¿å/ËÉ¿ÐÀÇ½¤äÂÑµ×À¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢CPU¡Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡Ë¤ä¥á¥â¥ê¡¼¡¢¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡Öarrows¡×¥·¥ê¡¼¥º2¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¼«Î§¿À·Ð¥Ñ¥ï¡¼ÃÍ¡×¤¬Â¬¤ì¤ë
¤¤¤º¤ì¤â¥á¥â¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤ò½èÍýÍÑ¥á¥â¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£É¸½àÅëºÜ¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¡£
ÅÅ¸»¥¡¼¤Ç»ØÌæ¤È»Ø¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢²èÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¥º¡¼¥à¤ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖExlider¡×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£³ÈÂçÁàºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤â¼«Í³¤Ë¥º¡¼¥à¤Ç¤¤ë¡£
OS¤Ï¡ÖAndroid 14¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¡£IPX5/8ËÉ¿å¡¢IP6XËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡Öarrows We2 Plus¡×¤Ï¡¢À¤³¦½é¤À¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð³èÀÅÙ¤ÎÂ¬Äêµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£ÇØÌÌ¥«¥á¥é²¼¤ËÈ÷¤¨¤¿Ì®ÇÈ¥»¥ó¥µ¡¼¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«Î§¿À·Ð¤Î³èÀÅÙ¤òÂ¬Äê¡£¡Ö¼«Î§¿À·Ð¥Ñ¥ï¡¼ÃÍ¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¬²¿ºÐÊ¿¶ÑÁêÅö¤«¤òÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¡£
Ìó6.6·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£¥á¥â¥ê¡¼¤Ï8GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¡£ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ï5010Ëü²èÁÇ/800Ëü²èÁÇ¡¢Á°ÌÌ¥«¥á¥é¤Ï1610Ëü²èÁÇ¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5000mAh¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥¹¥ì¡¼¥È¥°¥ì¥¤¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§¡£
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡Öarrows We2¡×¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¡¼¤¬4GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬64GB¡£ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ï5010Ëü²èÁÇ/190Ëü²èÁÇ¡¢Á°ÌÌ¥«¥á¥é¤Ï800Ëü²èÁÇ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï4500mAh¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥é¥¤¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î3¿§¡£