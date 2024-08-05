325¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÍñ¤«¤±¤´ÈÓºî¤Ã¤¿¡ª¥®¥Í¥¹Ç§Äê¡¡ËÌ³¤Æ»ÈæÉÛÄ®
¡¡ËÌ³¤Æ»ÈæÉÛÄ®¤Ï4Æü¡¢Ä®Æâ¤Ë¤¢¤ë¾åÀîÇÀ¶È»î¸³¾ì¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¡¢Ä®Æâ¤ÎÂç·§ÍÜ·Ü¾ì¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤Î·òÍñ¡×¡¢ÃÏ¸µ»º¾®¤Í¤®¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¤Ô¤Ã¤×¾®¤Í¤®¾ß¡Ê¤·¤ç¤¦¡ËÌý¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥®¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡ÖÆ±»þ¤ËÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤¿ºÇÂ¿¿Í¿ô¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Ä®Ì±¤é¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ»²²Ã¤·¡¢325¿Í¤¬À®¸ù¤·¤ÆµÏ¿¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿2039¿Í¤Ç¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬Å¾¤ó¤À¡×
¡¡ÈæÉÛÃæ±û³Ø¹»9Ç¯À¸¡ÊÃæ³Ø3Ç¯¡Ë¤¬2023Ç¯11·î¡¢ÈæÉÛ³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤ÇÈæÉÛ¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¡£Ä®¤¬³«Âó130Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢µÏ¿Ä©Àï¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤ª¤³¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡¡Ä®¤ª¤³¤·¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡À©¸Â»þ´Ö5Ê¬¤Ç250¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¸ù¤È¤¤¤¦¾ò·ï¡£Â¼Ãæ°ìÆÁÄ®Ä¹¤ä¡Ö¥Ô¥Ã¥×¥¨¥ì¥¥Ð¥ó¡×¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥×¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Î¾¾±ºÍ³¼£¼ÒÄ¹¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥Í¥¹¤Î¸ø¼°Ç§Äê°÷¤¬µÏ¿Ç§Äê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ä´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ç§Äê¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¼ÃæÄ®Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍñ¤ò³ä¤ë¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Äó°Æ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¼«¤é¤â»²²Ã¤·¤¿°°Àî¹âÀì1Ç¯¡¢Á°¸¶ÏË¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ú²£ÅÄ¿®¹Ô¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
»ûÅÄ²°,
¿ÀÆàÀî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Åìµþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î