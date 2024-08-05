6連勝の首位・広島は巨人＆阪神と勝負の6連戦 3位争うハム＆楽天が直接対決…今週のNPB
後半戦8勝1敗…3位・阪神はヤクルト＆広島と対戦
広島、巨人、阪神が1.5ゲーム差にひしめくセ・リーグ。6連勝中の首位・広島は東京ドームに乗り込み、2連勝中の2位・巨人との3連戦に臨む。今季対戦成績は巨人の6勝5敗2分け。大注目の3連戦だ。後半戦8勝1敗と好調の阪神は神宮でヤクルトと、京セラドームで広島との3連戦に臨む。果たして抜け出すチームは現れるか。
貯金31で首位を独走するソフトバンクは、10ゲーム差を付けている2位・ロッテと敵地で対戦する。今季対戦成績はソフトバンクの9勝5敗1分け。さらに差を広げるか。熾烈なのは3位争い。4位・楽天は、2ゲーム差で追う3位・日本ハムと本拠地で3連戦に臨む。
【8月6日】
■セ・リーグ
○巨人-広島（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○ヤクルト-阪神（18時）
テレビ大阪、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○中日-DeNA（18時）
CBC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（18時）
J SPORTS 1、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-ソフトバンク（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-西武（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月7日】
■セ・リーグ
○巨人-広島（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○ヤクルト-阪神（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○中日-DeNA（18時）
三重テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（18時）
J SPORTS 1、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-ソフトバンク（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-西武（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月8日】
■セ・リーグ
○巨人-広島（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○ヤクルト-阪神（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○中日-DeNA（18時）
東海テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（18時）
J SPORTS 1、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-ソフトバンク（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-西武（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月9日】
■セ・リーグ
○DeNA-ヤクルト（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○中日-巨人（18時）
CBC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-広島（18時）
サンテレビ、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
試合なし
【8月10日】
■セ・リーグ
○中日-巨人（14時）
東海テレビ、フジテレビTWO
○DeNA-ヤクルト（18時）
BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-広島（18時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（14時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-楽天（14時）
TOKYO MX2、BSJapanext、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-オリックス（18時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月11日】
■セ・リーグ
○中日-巨人（13時30分）
CBC、BS-TBS、TBSチャンネル
○DeNA-ヤクルト（18時）
TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-広島（18時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（13時）
HBC、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-楽天（13時）
KBC、TOKYO MX2、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-オリックス（18時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）