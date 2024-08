ボードゲームのプレイは子どもの数学的スキルの向上や、高齢者の認知機能低下の予防に役立ち、幅広い人がより良い人間関係を構築する助けとなることがわかっています。新しい研究で、対人関係が苦手な「自閉症」の人は特にボードゲームを好む傾向があることとそのメカニズムが解明されました。“We’ve All Come Together” A Board-Gaming Approach for Working with Autistic People

