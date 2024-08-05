1.¤­¤Á¤ó¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í

Ç­¤Ï°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¤­¤Á¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤ä¥È¥¤¥ì¤ÎÁÝ½ü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤äÄÞÀÚ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤´ðËÜÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç­¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤ÎÄê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤â¡¢Ç­¤¬·ò¹¯Åª¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¾ì½ê¤ä¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î±£¤ì¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç­¤¬²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

ËèÆü¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤­¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÇ­¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

2.Âç¤­¤ÊÆ°¤­¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í

·Ù²ü¿´¤Î¶¯¤¤Ç­¤Ï¡¢Âç¤­¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¿Í¤ä¡¢Æ°ºî¤¬Âç¤­¤¤¿Í¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Ç­¤ÏÍ½Â¬¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤Æ°¤­¤ä¡¢Âç¤­¤ÊÀ¼¤ä²»¤ËÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤ÊÆ°Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç­¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤­¤ÏÀÅ¤«¤ÊÀ¼¤Ç²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤­¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Ç­¤ÏÄã¤¤²»¤¬¶ì¼ê¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ëºÝ¤Ï¹â¤á¤ÎÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç­¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

Ç­¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç­¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

3.·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í

ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ç­¤¬·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Ð¤«¤ê¤«·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Àè¤Û¤É¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤äÆ°ºî¤¬Âç¤­¤¤¿Í¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ä¿çÌ²¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¤ÈÇ­¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç­¤¬²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤êÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤â¡¢¿¨¤Ã¤¿¤êÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

·ù¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¦¾ðÉ½¸½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Ç­¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ²÷´¶¤òÊú¤­¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¢¥È¥¤¥ì°Ê³°¤Ç¤ÎÁÆÁê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

Ç­¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤äÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Ç­¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

4.Ç­¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í

Ç­¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç­¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢Ç­¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤·¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Ç­¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¹½¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£

¤·¤Ä¤³¤¯¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ­¤òÌµÍý¤ä¤êÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤ÇÇ­¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç­¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤­¤äÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤­¡¢²¿¤«»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÍ×µá¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç­¤ÎÊý¤«¤é¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£

Ç­¤¬¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¿®ÍêÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤È¤á

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

º£²ó¤Ï¡¢Ç­¤¬¿®Íê¤Ç¤­¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ç­¤¬¿´¤«¤é¿®Íê¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ç­¤Îµ¤»ý¤Á¤äÀ­³Ê¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

°¦Ç­¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¡ÖÇ­¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÊÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£