ディズニーストアに、栃木県のご当地ドリンク「レモン牛乳」と共同企画したお菓子が登場!

夏にぴったりな爽やかなレモン風味に仕上げられた、レトロかわいい「チップ&デールデザイン」のクッキーやポテトチップス、グミがラインナップされます☆

ディズニーストア「レモン牛乳」共同企画「チップ&デール」関東・栃木レモン LEMON

発売日:2024年8月6日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、栃木県のご当地土産として長年愛され続けている「関東・栃木レモン」、通称「レモン牛乳」と初めて共同企画したお菓子が登場。

レモン牛乳をモチーフにしたレトロかわいいパッケージに「チップ」と「デール」を描いた、レモン風味がポイントのお菓子が揃います。

ラインナップは「チップ&デール」のアートをプリントしたレモン牛乳風味のクッキーやザクザク食感がクセになるポテトチップス、レモン味の甘じょっぱいグミなど、夏にぴったりなお菓子を展開。

また、グミが入っているポーチは小物入れとしても活用でき、キャンディーやコスメなどを持ち歩くのにもおすすめです☆

チップ&デール グミ ポーチ入り 関東・栃木レモン LEMON

価格:1,500円 (税込)

サイズ:約高さ15×幅13×奥行き6cm/カラビナ 約長さ4.5cm

栃木県人に愛され続けてきた「レモン牛乳」とディズニーストアが共同企画した「チップ&デール」デザインのポーチ入りグミ。

ポーチは栃木県のご当地ドリンク“関東・栃木レモン”をモチーフにした四角い形になっており、背面にカラビナとベルトループが付いています。

中にはレモン味の甘じょっぱいグミがたくさん入った、みんなでシェアしやすい個包装タイプのお菓子です。

チップ&デール ポテトチップス 関東・栃木レモン LEMON

価格:550円 (税込)

サイズ:約縦29×横22×厚み6.5cm

「関東・栃木レモン」と、食べることが大好きな「チップ&デール」を組み合わせた、こだわり釜揚げ製法のポテトチップス。

ウェーブカットされたチップスの歯触り豊かな食感がクセになります。

じゃがいも本来の風味引き立つ素朴で懐かしい味が楽しめるスナック菓子です。

チップ&デール クッキー 関東・栃木レモン LEMON

価格:950円 (税込)

サイズ:約 高さ12.5×直径7.8cm

栃木県のご当地ドリンク“関東・栃木レモン”を使用した味わい豊かなクッキーに「チップ」と「デール」をプリントした焼き菓子。

一枚一枚に「チップ」と「デール」どちらかのお顔がプリントされています。

かわいいボックス入りなので、お土産やプレゼントにもおすすめです。

販売中:「くまのプーさん」「スティッチ」をデザインしたレモンフレーバーのお菓子

ディズニーストアオリジナルパッケージの夏らしい爽やかなレモンフレーバーのお菓子も販売中。

自分用やプレゼントにはもちろん、お友だちとシェアして楽しむのにもおすすめのお菓子が揃っています。

スティッチ&スクランプ イカ天瀬戸内れもん味 LEMON

価格:1,400円 (税込)

サイズ:約高さ30×幅18×奥行き6cm

「スティッチ」と「スクランプ」をデザインした、サクサクのイカ天に瀬戸内レモンの爽やかなうま味をプラスした、さっぱりなのになんだかやみつきになる“イカ天瀬戸内れもん味”。

瀬戸内産のレモンを利かせ、爽やかなレモンの風味とさっぱりした酸味に仕上げられた、やみつきになる味のイカ天です。

小袋デザインは全2種類あり、ランダムに4袋入っています。

【不二家】カントリーマアム プー&フレンズ はちみつレモン チョコチップクッキー LEMON

価格:500円 (税込)

サイズ:約縦24×横18.5×厚み2.5cm

不二家とディズニーストアが共同企画した「プー&フレンズ」の個包装パッケージに入った、不二家チョコチップクッキー「カントリーマアム」のはちみつレモン味。

個包装デザインは全5種類で、その中からランダムに13個が入っています。

個包装パッケージも「くまのプーさん」」「ピグレット」「ティガー」「イーヨーが」はちみつやレモンのイラストとともに描いた、ディズニーストアのオリジナルデザインです。

【HillValley】プーさん ポップコーン ハニーレモン

価格:1,000円 (税込)

サイズ:約 高さ9.8×直径11cm

グルメポップコーン専門店「HillValley(ヒルバレー)」のポップコーンに、「くまのプーさん」デザインのクリアバーレル入りが登場。

はちみつとレモンのバランスにこだわったフレーバー、ハニーレモンです。

くどすぎない甘味とレモンの酸味で、すっきりした味わいのフレーバーになっています。

栃木県のご当地ドリンク「レモン牛乳」との初めて共同企画した、レトロかわいい「チップ&デール」デザインのお菓子。

ディズニーストアと「レモン牛乳」が共同企画した「チップ&デール」デザインの関東・栃木レモン LEMONの紹介でした☆

柔らかボディモチーフのぬいぐるみや雑貨!ディズニーストア「ベイマックス」コレクション「BAYMAX」 柔らかボディモチーフのぬいぐるみや雑貨!ディズニーストア「ベイマックス」コレクション「BAYMAX」 続きを見る

夏らしさ満点のくまのプーさん・スティッチグッズ!ディズニーストア「麦わらお帽子」シリーズ 夏らしさ満点のくまのプーさん・スティッチグッズ!ディズニーストア「麦わらお帽子」シリーズ 続きを見る

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ご当地ドリンク「レモン牛乳」共同企画の爽やか風味菓子!ディズニーストア「チップ&デール」関東・栃木レモン LEMON appeared first on Dtimes.