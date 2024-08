ミスアロハフラ来日！ANA presents Nā Po‘okela 2024 -The Best of Merrie Monarch

中京テレビクリエイションは、「ANA presents Nā Po‘okela 2024 -The Best of Merrie Monarch-」を2024年9月7日(土)・8日(日)に全4公演をぴあアリーナMMにて開催します。

■公演タイトル

ANA presents Nā Po‘okela 2024 -The Best of Merrie Monarch-

■開催日時

<全4公演>

2024年9月7日(土)(1)11:00開演 (2)17:00開演

2024年9月8日(日)(1)11:00開演 (2)17:00開演

■会場

ぴあアリーナMM(横浜・みなとみらい)

■公式ホームページ

https://mmf-j.com/

■チケット(全て税込)

一般発売:8月3日(土)10:00〜

ロイヤルセンター 30,000円

ロイヤルサイド 27,000円

SSセンター 26,000円

SSサイド 23,000円

アリーナS 18,000円

スタンドS 15,000円

スタンドA 12,000円

アリーナA 9,000円 ※後方エリアのため、ステージが見えづらいお席となります。

Student(U22) 5,000円 ※4歳以上22歳以下

■主催

Nā Po‘okela 2024実行委員会

■主管

Merrie Monarch FESTIVAL

■特別協賛

全日本空輸

■協力

J:COM、BS12 トゥエルビ、HULA Le’a

■後援

ハワイ州観光局、テレビ神奈川、interfm、横浜市

■企画・制作

中京テレビクリエイション

<Nā Po‘okelaとは>

世界最高峰のフラの競技会「メリーモナークフェスティバル」のWinnerたちによるエキシビジョン!

ハワイと同様360°ステージを再現し、史上最大規模の本場メリーモナークを日本で体感!

『Po‘okela』とはハワイ語で「最上級」「Best」を意味します。

総勢200名のダンサーとミュージシャンが来日し、メリーモナークフェスティバル同様のステージと衣装を再現。

ワヒネ(女性)とカネ(男性)の群舞、ミスアロハフラそれぞれが、フラ・カヒコ(古典フラ)とフラ・アウアナ(現代フラ)を演じ、全てのカテゴリーの入賞パフォーマンスが1つの公演に凝縮された贅沢なステージ!

Na Po‘okelaがメリーモナークフェスティバル公認イベントとして横浜で誕生します。

<出演>

Kaʻōnohikaumakaakeawe Kananiokeakua Holokai Lopes/Kumu Hula:Tracie & Keawe Lopes

ミスアロハフラ

Kaʻōnohikaumakaakeawe Kananiokeakua Holokai Lopes

Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Haʻehaʻe/ Kumu Hula:Tracie & Keawe Lopes/ワヒネ総合1位、ワヒネ・カヒコ3位、ワヒネ・アウアナ1位

Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Haʻehaʻe

Hālau Hiʻiakaināmakalehua/Kumu Hula:Robert Keano Kaʻupu IV & Lono Padilla/カネ総合1位、カネ・カヒコ1位、カネ・アウアナ2位

Hālau Hiʻiakaināmakalehua

Hālau Ka Lei Mokihana o Leināʻala/Kumu Hula:Leināʻala Pavao Jardin/ワヒネ総合2位、ワヒネ・カヒコ2位、ワヒネ・アウアナ2位

Hālau Ka Lei Mokihana o Leināʻala

Hālau Nā Mamo O Puʻuanahulu/Kumu Hula:William Kahakuleilehua Haunuʻu “Sonny” Ching & Lōpaka Igarta-De Vera/カネ総合2位、カネ・カヒコ2位、カネ・アウアナ1位

Hālau Nā Mamo O Puʻuanahulu

Hula Hālau ‘O Kamuela/Kumu Hula:Kauʻionālani Kamanaʻo & Kunewa Mook/ワヒネ総合3位、ワヒネ・カヒコ1位

Hula Hālau ‘O Kamuela

Hālau Kekuaokalāʻauʻalaʻiliahi /Kumu Hula:‘Iliahi & Haunani Paredes/カネ総合3位、カネ・カヒコ3位、カネ・アウアナ3位

Hālau Kekuaokalāʻauʻalaʻiliahi

Hālau Mōhala ‘Ilima/Kumu Hula:Māpuana de Silva/ワヒネ・アウアナ3位

Hālau Mōhala ‘Ilima

