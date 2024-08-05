ANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«ºÅ
ANA X¤Ï¡¢¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¡¢8·î2Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ò¶õ·ô¤È½ÉÇñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¡Ê¥Ï¥ï¥¤Åç¡Ü¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î2ÅÔ»Ô¥×¥é¥ó´Þ¤à¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Ï¥Î¥¤¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¥·¥Æ¥£¡¢¥À¥Ê¥ó¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥°¥¢¥à¹Ô¤¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇÂç20Ëü±ßÊ¬¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÈÂæËÌ¤Ï½ÐÈ¯Æü¸ÂÄê¤Ç³ä°ú¥×¥é¥ó¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¥Þ¥Ï¥í¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°ìÉô¤ÏÂ¾¼ÒÊØÍøÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤«¤é2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£