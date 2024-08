¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç·¿Å¹ÊÞ¡ÖBLUE YARD¡×¤¬ JRÂçºå±Ø¿·±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥¤¥Î¥²¡¼¥ÈÂçºå¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó

株式会社ブルーノート・ジャパンが手掛ける新たな複合型店舗『BLUE YARD(ブルーヤード)』が、2024年7月31日、同日に開業したJR大阪駅直結の駅ビル「イノゲート大阪」内の飲食ゾーン「バルチカ03」にオープンしました。Entrance/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.ブルーヤードは、1988年に開業した南青山「ブルーノート東京」を中心に、ライブレストラン、カフェ、ダイニングなど「音楽と食」を融合させた空間をプロデュースしてきた同社による、ダイニング/カフェスタンド/レコードショップと3つの業態をシームレスに繋げた複合型店舗。JR大阪駅西地区の新たな玄関口となる駅ビルという立地において、利便性と上質感を兼ね備えた居心地のよい空間で、梅田エリア利用者の多彩なニーズを満たします。

Dining/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.センターステージを囲むように座席が配されたダイニングでは、本格的な音響でローカルで活躍するミュージシャンのフリーライブから日本のジャズシーンを牽引するアーティストのプレミアムなライブまで、様々なスタイルでのライブを不定期で開催。ディナータイムには毎晩DJが食空間を選曲で彩ります。料理はロースターマシンで焼きたてのローストチキン、ローストポークを主軸に、素材感を丁寧に活かしつつアクセントの効いたオリジナリティ溢れるモダンアメリカンのメニューを、生産者の個性豊かなナチュラルワイン、ミクソロジーベースのオリジナルカクテルとともに提供します。Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.カフェスタンドでは、店内で手作りの種類豊富な焼き菓子やサンドウィッチ、北大路焙煎室(京都)のブルーヤードオリジナルブレンドコーヒーなどこだわりの商品をイートインおよびTo Goでご提供。カフェを利用する感覚で、気軽に立ち寄れるレコードショップでお気に入りのアナログ盤を探す楽しみも演出します。Cafe Stand/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.■DININGダイニングのメニューコンセプトは「Roast & Natural Wine」。特注のロースターマシンで焼き上げるローストチキンとローストポークを主役に、良質な素材の味わいを引き立て、スパイスやディップでアクセントを加えたモダンアメリカンの料理と、常時40種類以上オンリストされるナチュラルワインが楽しめます。■LIVEAdamson Systems Engineering(カナダ)の圧巻の音響クオリティーを備えたダイニングエリアでは、客席に囲まれるように配したセンターステージでライブ演奏を不定期で開催。ディナーとともに生のライブ演奏を間近で楽しめるフリーライブから、国内外のシーン第一線で活躍するミュージシャンによるプレミアムなライブイベントまで、上質な食と音楽を融合させた新たなヴェニュー*スポットとしても新たな体験をご提供するほか、ディナータイムには毎晩DJが選曲で空間を彩ります。*ヴェニュー(venue)は「(イベントなどの)開催地」の意■CAFE STAND豊富な種類の焼き菓子、サンドウィッチがショーケースに並ぶ設えが印象的なカフェスタンドでは、店内で丁寧に手作りするペストリーとコーヒーをイートイン/To Goでご提供。梅田近辺のワーカーやカジュアルなユーザーにむけて、ほっと一息つけるくつろぎの時間を提供します。ダイニング同様、ニューオリンズ名物ベニエやチュロス、ベーグルサンドやキューバサンドなど、ブルーヤードならではのモダンアメリカンな商品が並ぶほか、カレーやスープなどの軽食メニューもご提供。コーヒー豆の個性に寄り添った焙煎にこだわる京都のロースタリーラボ「北大路焙煎室」によるブルーヤードオリジナルブレンドや、オーストラリア発・世界中の農家から仕入れた上質なコーヒー豆を焙煎・提供するSingle O(シングルオー)のシングルオリジンなど、ここでしか味わえないスペシャリティーコーヒーも自慢です。■RECORD SHOP店舗の入り口部分にはレコードショップを併設。常時4,000枚程度の中古レコードを販売。ジャズを中心に幅広いジャンルを取り揃えます。駅ビルというアクセスでカフェを利用する感覚で、誰もが気軽にレコードに触れられるスペースに。Record Shop/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.■店舗概要店舗名:BLUE YARD(日本語表記:ブルーヤード)所在地:大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪内バルチカ03電話番号:06-4256-5229店舗面積:655.79屐別200坪)営業時間:[カフェスタンド] 9:00-23:00(L.O. 22:30)[ダイニング]ランチ11:00-15:00 / カフェ15:00-17:00 / ディナー17:00-23:00(FOOD 22:00 L.O. / DRINK 22:30 L.O.)[レコードショップ]9:00-23:00席数:ダイニング120席/ カフェ80席定休日:不定休official site :https://blue-yard.jp/Instagram : https://www.instagram.com/blueyard_osaka/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.「イノゲート大阪」「バルチカ03」についてJR西日本、大阪ターミナルビル、JR西日本大阪開発共同のプロジェクト。JR大阪駅の直上で、新改札口である西口に直結する。22階建てで、施設内はオフィスエリアと、飲食店舗を中心とする商業エリア等で構成。7月31日に開業するのは飲食ゾーン「バルチカ03」、6階の「TSUTAYA BOOKSTORE」、9〜10階のフレキシブルオフィス「コンパスオフィス」等。11〜22階のオフィスフロア等は秋以降の開業予定。バルチカ03は2〜5階で、50店舗が出店。フロアごとに異なるニーズに応える店舗を展開。周辺では、同日の7月31日に大阪駅直結の商業施設「KITTE大阪」、9月6日に「グラングリーン大阪」内のうめきた公園の一部、ホテル、商業施設、中核機能施設が開業する予定。さらに2025年春に都市型ショッピングセンター「うめきたグリーンプレイス」が開業。ブルーノート・ジャパンについて35年続く南青山のジャズクラブ「ブルーノート東京」をはじめ、ライブレストラン3店舗、ダイニング&カフェ4店舗、バー1店舗を運営。(直営店舗のみ、フランチャイズ店舗を除く)。人と音楽と食をコネクトし、さりげなく遊び心のある豊かで上質な空間、そこでの出会いと喜びを生み出すことをヴィジョンに掲げています。お問い合わせ:ブルーノート・ジャパンtel. 03-3407-5531https://bluenotejapan.jp/