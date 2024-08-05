¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç·¿Å¹ÊÞ¡ÖBLUE YARD¡×¤¬ JRÂçºå±Ø¿·±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥¤¥Î¥²¡¼¥ÈÂçºå¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó

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Entrance/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.
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Dining/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.
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Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.
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Cafe Stand/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.
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Record Shop/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.
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official site :
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Instagram : https://www.instagram.com/blueyard_osaka/
Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.
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Entrance/Courtesy of BLUE NOTE JAPAN, INC.
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