¤¢¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡ª¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò ¡È¥ª¥ê¥³¥óÏ¢Â³1°ÌµÏ¿¤Ë²«¿®¹æ¡É¤â¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÈëºö¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ
¡¡8·î28Æü¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬7ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥Ò¥«¥ê¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¸ø¼°¤Ï1Æü¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î½é²ó¸ÂÄêÈÇ1¤È2¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î3·ÁÂÖ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç´ØÅì¤È´ØÀ¾Ë¿½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤¬³°¤ì¤Æ¤â±þÊç¼Ô¤ÏÁ´°÷¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤³«ºÅÆü»þ¡¢ÅöÁª¿Í¿ô¤Ê¤É¤Ï¡¢¸åÆü¸ø¼°¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½é¿´LOVE¡×¤«¤é6ºîÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢7ËçÌÜ¤Î¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÈ¯ÇäÆü¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë8·î28Æü¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤â¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤âÁ°²ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¯¤âÎ¾¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëßõÎõ¤ÊCD¹ØÆþÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£²ó¡¢µÞ¤¤ç¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂ¦¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ØME:I¤ÈÈ¯Çä¤¬Èï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ïÂ¦¤¬Èëºö¤òÂÇ¤Ã¤¿¡ª¡©¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éME:I¤ÎÇä¾å¤ò°µÅÝ¤·¤½¤¦¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ME:IÂÐºö¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤¿¡ÈÈëºö¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø¥ê¥ê¥¤¥Ù¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤è¤êµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤À¤í¤¦¤«¤éÀäÂÐ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¤éCD¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¤Í¡É¤Ã¤ÆÇä¤êÊý¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£ÀµÄ¾¤Ê¤Ë¤ï¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¡Ø3·ÁÂÖ¤ÎCDÁ´Éô¹ØÆþ¤Ç±þÊç1¸ý¤Ï¡¢¤ª¶âÅª¤Ë·ë¹½¥¥Ä¤¤¤«¤â¡Ù¡Ø¤»¤á¤ÆÀÜ¿¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¡£¤Ê¤Ë¤ï¤Ï¤½¤ó¤Ê°Â¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ê¤É¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËME:I¤Î¿·¶ÊÈ¯Çä¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¤ÎÇä¾å¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£