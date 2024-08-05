²øÊª¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢7»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê ¡ÖÅÅÏÃ¤Ê¤·¡¢¿çÌ²¤Ê¤·¡¢¿å¤Ê¤·¡¢¿©»ö¤Ê¤·¡Ä¡×

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🗣️ Erling Haaland: "Just raw dogged a 7 hour flight. No phone, no sleep, no water, no food. Only map.¡É ✈️
pic.twitter.com/VrRgL433lV
— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 4, 2024
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