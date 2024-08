NEXZ、日本初のショーケースツアーが開幕！メンバーの目に大粒の涙「忘れられない1日になった」

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバルボーイズグループNEXZの日本初ショーケースツアーが開幕した。NEXZは5月20日、世界中が切望する“グローバルデビュー”を果たして早々、韓国・HANTEOチャートでは、初の韓国リリース作「Ride the Vibe」が、Physical Album Chartのデイリー1位を獲得、ウィークリーも3位に。

デビュー曲「Ride the Vibe」のミュージックビデオは、平均年齢17.4歳の彼等だからこそ表現出来る青春群像劇であり、まるでショートフィルムさながらのエモい世界観が大きな話題を呼び、公開3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成、現在3,200万回再生を突破している。そんな今話題騒然のNEXZが来たる8月21日(水)、日本1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」をリリースし、いよいよ日本デビューを迎える。そして、8月3日(土)より全公演ソールドアウトの日本初ショーケースツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」が遂に開幕した。強い意志と決意を持って、この日を心待ちにしていたNEXZ。本番に向け期待が高まると同時に、その分未だかつてない緊張感が漂っていた。うだるような暑さの中、会場周辺には本公演を待ちわびていたNEX2Y(NEXZのファンの呼称)が駆け付け、圧倒的な熱気と高揚感に包まれた会場のボルテージは、開演前からどんどん上がっていく。開演時間になると暗転し、幕開けには凄まじい大歓声が沸き起こった。メンバーへ手を振るファン、NEXZの名を叫ぶファン、そして感極まって涙を流すファンの姿も見受けられた。それぞれのNEX2Yの想いをしっかり受け止め、メンバーも全力のパフォーマンスでそれに応えた。開演前の緊張感は完全に吹き飛び、新人アーティストらしからぬ堂々たる圧巻のステージを披露した。ショーケースということで、途中にトークコーナーも設けられた。韓国大衆文化ジャーナリストの古家正亨が、MCを務める中、パフォーマンスとは打って変わって平均年齢17.4歳らしい等身大の彼等が浮き彫りになった。想定していた回答をまとめ切れず仕切り直してTake2に臨むメンバーや、マイクを使わずコメントし始めるメンバーも。初々しい立ち回りに、観客のテンションはむしろヒートアップ。パフォーマンス時とは程遠いおどおどした姿に「可愛い」の声援が大渋滞していた。徐々に場の雰囲気に慣れ始めてからは、トークに掛け合い、ダンスチャレンジと、各メンバーが各々の個性を遺憾なく発揮。会場は終始温かいヴァイブスで満たされていた。そして、後半のライブ・パートへ。新曲や初披露となるパフォーマンス、そして「Nizi Project Season 2」ファン待望のファイナルステージの課題曲「Miracle」まで、多彩なセットリストとパフォーマンスで最後まで駆け抜けた。最後のMCパートでは、来場者への感謝を伝えながら、福岡出身で地元凱旋組となるリーダーTOMOYA、“顔面国宝”YUの目に大粒の涙が。釣られてSO GEONも感涙し、オーディション番組「Nizi Project Season 2」最終回さながらメンバー全員で肩を抱き合う姿も。末っ子組のHYUIが「忘れられない1日になりました」としっかり締め括り、同公演は大盛況で幕を閉じた。日本1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」を引っ提げた日本デビューを控え、全公演ソールドアウトの日本初ショーケースツアーで今月大阪・東京を巡るNEXZ。今年の夏は、彼らの活動と共にまだまだ熱くなりそうだ。本ツアーを通して、間違いなく更なる成長を遂げるであろうNEXZから目が離せない。

■公演概要

「NEXZ SHOWCASE 2024“Ride the Vibe”」

【日程・会場】

●福岡県・マリンメッセ福岡B館

8月3日(土)開場16:30 / 開演17:30※SOLD OUT/終了

8月4日(日)開場15:00 / 開演16:00※SOLD OUT/終了



●大阪府・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

8月17日(土)開場16:30 / 開演17:30※SOLD OUT

8月18日(日)開場15:00 / 開演16:00※SOLD OUT



●東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

8月24日(土)開場16:30 / 開演17:30※SOLD OUT

8月25日(日)開場15:00 / 開演16:00※SOLD OUT



※開場・開演時間は、変更となる可能性がございます。

※出演するメンバーは健康状態によって変更になる場合もございます。予めご了承ください。



【チケット料金】

・福岡公演、大阪公演:全席指定¥11,000(税込)

・東京公演:全席指定¥11,000(税込) / 立見¥10,500(税込)

※4歳未満のお子様のご入場は出来ません、4歳からチケットが別途必要になります。



■ライブビューイング概要

「NEXZ SHOWCASE 2024“Ride the Vibe”」Live Viewing

【日時】

8月4日(日)16:00開演※福岡公演/終了

8月18日(日)16:00開演※大阪公演

8月25日(日)16:00開演※東京公演



【会場】

全国各地の映画館(一覧はこちら)

※開場時間は映画館によって異なります。



【料金】

料金:4,500円(税込/全席指定)

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。



