2024Ç¯8·î5Æü¡Á8·î11Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ÊÅ·ÇéºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯8·î5Æü¡Á8·î11Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Àþ°ú¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡£
Á±°Õ¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¿ÆÀÚ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¾ù¤ê¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªÊÖ¤·¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×Åª¤ËµÁÌ³²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤â¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÍèÀ¤¤Î»ä¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Á±°Õ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉé¤Î¥ë¡¼¥×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ÆÊýÌÌ¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤â¡¢¿Ô¤¯¤·²á¤®¡¢¹ç¤ï¤»²á¤®¤Î½¤Àµ¥¿¥¤¥à¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×Àë¸À¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¡£
Àþ°ú¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡£
Á±°Õ¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¿ÆÀÚ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¾ù¤ê¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªÊÖ¤·¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×Åª¤ËµÁÌ³²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤â¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÍèÀ¤¤Î»ä¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Á±°Õ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉé¤Î¥ë¡¼¥×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ÆÊýÌÌ¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤â¡¢¿Ô¤¯¤·²á¤®¡¢¹ç¤ï¤»²á¤®¤Î½¤Àµ¥¿¥¤¥à¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×Àë¸À¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)