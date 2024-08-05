°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç±ð¤ä¤«Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¡¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¡¢½µ´©»ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¶¿§¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡2013¡½2024¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡¿È¯ÇäÃæ¡Ë¤è¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤¬¥Á¥é¥ê¡Ä¿åÃå¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£µ±¤¯°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á´160¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¹ë²Ú¥Ù¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡£Âè1Éô¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡¢Âè2Éô¤Ë¤Ï¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿2013Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Öº£½µ¹æ¤Î¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ç¤ÏËÜ¼Ì¿¿½¸¤«¤é¡¢¡Ø¥Ï¥ï¥¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¡ª¤È¤¤¤¦¤È¡¢³¤¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦°½À¥¤µ¤ó¤Î¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä³¤ÊÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¤ò¤Þ¤È¤¤³¤¤ËÆþ¤ë»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤¬¥Á¥é¥ê¡Ä¿åÃå¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£µ±¤¯°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á´160¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¹ë²Ú¥Ù¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡£Âè1Éô¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡¢Âè2Éô¤Ë¤Ï¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿2013Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Öº£½µ¹æ¤Î¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ç¤ÏËÜ¼Ì¿¿½¸¤«¤é¡¢¡Ø¥Ï¥ï¥¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¡ª¤È¤¤¤¦¤È¡¢³¤¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦°½À¥¤µ¤ó¤Î¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä³¤ÊÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¤ò¤Þ¤È¤¤³¤¤ËÆþ¤ë»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£