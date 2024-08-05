¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¤¬¡È»Ë¾å½é¡É¶â¥á¥À¥ë¡¡ÆüËÜ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç¥á¥À¥ë5¸Ä¡ªÂçÌö¿Ê¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ
¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
ÆüËÜ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°³¦¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¤â¡¢»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ·è¾¡¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÂè7»î¹ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾¾»³¶³½õÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤«¤éº£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÌîÍºÂçÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÀï¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤ÎÈÓÂ¼°ìµ±Áª¼ê¡Ê20¡Ë¡£
¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò¾å²ó¤ë»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢º£Âç²ñ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ï¥á¥À¥ë5¤Ä¤È¡¢Ìö¿Ê¤Î¥Ñ¥ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤ÎÈÓÂ¼Áª¼ê¤Ï¡ÖÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¡£¸Ä¿ÍÀï¤Î¶þ¿«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ìÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£