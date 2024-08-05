·ËÊÆ´Ý¤µ¤ó»àµî¡¡99ºÐ¡¡¸½ÌòºÇ¹âÎð¤ÎÍî¸ì²È¡¢¿·ºîÍî¸ì°ì¶Ú
¡¡¸½ÌòºÇ¹âÎð¤ÎÍî¸ì²È¤Ç¡¢Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñºÇ¹â¸ÜÌä¤Î·ËÊÆ´Ý¡Ê¤«¤Ä¤é¡¦¤è¤Í¤Þ¤ë¡¢ËÜÌ¾¡¦¿ÜÀîÍ¦¡á¤¹¤¬¤ï¡¦¤¤¤µ¤à¡Ë¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£99ºÐ¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç±Ä¤ó¤À¡£ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹½÷ÁÒÅÄ¿®»Ò¡Ê¤¯¤é¤¿¡¦¤Î¤Ö¤³¡Ë¤µ¤ó¤È¼¡½÷Ê¿°æ¡Ê¤Ò¤é¤¤¡Ë¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¡£
¡Ú2024Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡ÛÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¡¢½ìÂÀÏº¤µ¤ó
¡¡1946Ç¯¡¢¸ÞÂåÌÜ¸Åº£Äâº£Êå¤ËÆþÌç¡£ÍâÇ¯¡¢º£»ù¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¡ÖÀï¸å¤¹¤°¤ÇÍî¸ì²È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×Á°ºÂ¤òÈô¤Ó±Û¤·Æó¤ÄÌÜ¤Ë¡£49Ç¯¡¢ÂçÈ´¤Æ¤¤Ç¿¿ÂÇ¤Á¤Ë¾º¿Ê¤·»ÍÂåÌÜÊÆ´Ý¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¿·ºîÍî¸ì°ì¶Ú¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£76Ç¯12·î¡¢»Õ¾¢¤Î»à¤Ç¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¡ÊÅö»þ¤ÏÆüËÜ·Ý½Ñ¶¨²ñ¡Ë¤Î3ÂåÌÜ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£99Ç¯¤Þ¤Ç23Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£
¡¡óÕÌÀ¡Ê¤ì¤¤¤á¤¤¡Ë´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£NHK¡Ö¤ª¹¥¤ß±é·Ý²ñ¡×¤Î»Ê²ñ¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸‼¡×¤Î¿³ºº°÷¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥Þ¥ó¥¬Æ»¾ì¡×¤Î½éÂå»Ê²ñ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Äï»Ò¤Ë²Î´Ý¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯»àµî¡Ë¡¢ÊÆ½õ¡Ê¥è¥Í¥¹¥±¡Ë¤µ¤ó¡¢ÃÝ´Ý¤µ¤ó¤é¡£Ãø½ñ¤Ë¡ÖÍî¸ì²ÈÊÆ´Ý¡¡¾Ð¤¤¤Î°ú¤½Ð¤·¡×¤Ê¤É¡£92Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¡¢98Ç¯¤Ë·®»ÍÅù°°Æü¾®¼ú¾Ï¡£