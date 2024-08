【第14話】8月5日 公開

小学館は8月5日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第14話「採寸」をサンデーうぇぶりで公開した。

第14話では文化祭の出し物「メイド執事喫茶」に向け、衣装準備の希望者が募られる。執事をやりたくない池沢は先手を打って着ぐるみ役に立候補するが、即座に江口が衣装係に立候補。採寸を行なうことになる。

【関連記事】

・【最新話】「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第13話「香水」がサンデーうぇぶりで公開! 全部綺麗に――。

第14話「採寸」のページ

【となりの席のヤツがそういう目で見てくる】

見る側はもちろんドキドキするけど、見られる側もドキドキ…? 『ラブコメクエスト』のmmkが送る、新時代の「お隣さん」純愛ショートコメディ!!

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.