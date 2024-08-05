¡ÚJ2¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤¬»³·Á¤È°ú¤Ê¬¤±¡¡½ç°Ì¤Ï4°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×
3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«ーJ2¡¦¥êー¥°4°Ì¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡Ê4Æü¡Ë¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥êー¥°13°Ì¤Î»³·Á¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾¤ò0ÂÐ0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤··Þ¤¨¤¿¸åÈ¾8Ê¬¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ï¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÎëÌÚ¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¸åÈ¾12Ê¬»³·Á¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¥´ー¥ë¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÄÉ²ÃÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥íー¡£½ç°Ì¤Ï4°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡ÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ìー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ïº£·î10Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥êー¥°7°Ì¤ÎÀéÍÕ¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤¹¡£