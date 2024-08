NVIDIAが開発中のAIチップ「B200」について、設計上の欠陥が見つかった事により製造が少なくとも3カ月遅れる見込みであることがB200を注文している企業の従業員からリークされました。Nvidia’s New AI Chip is Delayed, Impacting Microsoft, Google, Meta - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/nvidias-new-ai-chip-is-delayed-impacting-microsoft-google-meta

Nvidia reportedly delays its next AI chip due to a design flaw - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/3/24212518/nvidia-ai-chip-delay-blackwell-b200-microsoft-amazon-google-openai-meta-artificial-intelligenceB200は新たなアーキテクチャ「Blackwell」が採用される初めてのAIチップで、2024年3月の技術カンファレンス「GTC 2024」にてBlackwellと同時に発表されました。発表時には「Blackwellアーキテクチャを搭載した製品は2024年後半に入手可能になる」とアナウンスされていました。NVIDIAが数兆パラメータ規模のAIモデルを実現するGPUアーキテクチャ「Blackwell」と新GPU「B200」を発表 - GIGAZINEテクノロジー業界を専門に扱うニュースサイト「The Information」の報道によると、Microsoft、Google、Metaなどの顧客が既に数百億ドル(数兆円)規模でB200を注文しているとのこと。ところが、The InformationはMicrosoftの従業員から「NVIDIAから最先端AIチップの納入が遅れるという連絡があった」という情報を入手しました。納入遅延の理由は「製造プロセスの異例の遅い段階で発見された設計上の欠陥によるもの」と伝えられており、少なくとも3カ月の遅延が発生するとみられています。NVIDIAはThe Vergeの取材に対し「B200の生産は下半期に増加する見込みです。それ以上の噂についてはコメントしません」と回答しました。