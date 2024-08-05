3COINS¡¢¡È¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡É»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò8·î5Æü¤è¤êÈÎÇä¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ー¥Óー¥É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
¡Ú3COINS¡§¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¡Ë¡Û
8·î5Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
8·î5Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡¡3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¥éー»ÅÍÍ¤ò8·î5Æü¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤¬1,320±ß¤Ê¤É¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡È¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢3COINS¤Î¡Ö¥ì¥È¥í¤Ê¤Î¤Ë¶áÌ¤ÍèÅª¡ª¥¯¥ê¥¢¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
8·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤Î #¿·¾¦ÉÊ¥Á¥é¸«¤»👀- 3COINS¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ú¸ø¼°¡Û (@3COINS_news) August 4, 2024
¡Ê²Æì¸©Å¹ÊÞ¤Ï7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡Ë
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥°¥Ã¥º¤äËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ý
¢§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éhttps://t.co/2UEwGNq5Zp#3COINS¿·¾¦ÉÊ pic.twitter.com/CZZlXXXsF4
(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.