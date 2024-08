たんぽぽの優しい苦味！ARTEMISIA organic「デトックスハーブティー」

オーガニックコスメブランド「ARTEMISIA organic」は、お風呂で簡単によもぎ蒸しができる入浴剤『朝用 diurnal』と『夜用 nocturne』の2種類、お風呂で飲むデトックスハーブティー『朝用 diurnal ハーブティー』と『夜用 nocturne ハーブティー』を2024年8月8日(木)にオンラインストアにて発売します。

ARTEMISIA organic「デトックスハーブティー」

オーガニックコスメブランド「ARTEMISIA organic」は、お風呂で簡単によもぎ蒸しができる入浴剤『朝用 diurnal』と『夜用 nocturne』の2種類、お風呂で飲むデトックスハーブティー『朝用 diurnal ハーブティー』と『夜用 nocturne ハーブティー』を2024年8月8日(木)にオンラインストアにて発売。

■商品概要

朝用 diurnal

商品名 :朝用 diurnal

価格 :2,750円(税込)

容量 :10回分

発売日 :2024年8月8日

公式オンラインストア、楽天、Amazon

商品特徴:アクティブな身体を目指している方におすすめ。

美肌成分を豊富に含んでいるハイビスカスやアロエを配合しているので全身に潤いとビタミンをチャージし光をあてたように白く美しい肌へ。

夜用 nocturne

商品名 :夜用 nocturne

価格 :2,750円(税込)

容量 :10回分

発売日 :2024年8月8日

公式オンラインストア、楽天、Amazon

商品特徴:緊張した身体をほぐし心身共にリラックスしたい方におすすめ◎

夜の薔薇をイメージした濃厚で華やかなダマスクローズと優れた抗酸化作用のあるカカオが配合。

薔薇の華やかな香りとカカオの温かい甘い香りで心に癒しを与えてくれます。

入浴時に飲む新感覚のデトックスハーブティー

温活に着目!身体の内側から温めて入浴することで、驚くほどの発汗とデトックス効果が期待できます。

朝用 diurnal ハーブティー

商品名 :朝用 diurnal ハーブティー

価格 :1,320円(税込)

容量 :5回分

発売日 :2024年8月8日

公式オンラインストア、楽天、Amazon

商品特徴:アクティブな身体を目指している方におすすめ。

発汗を促すジンジャーやブラックペッパーといったピリッとしたスパイスの特徴的な味とほんのりレモングラスが気持ちを前向きにしてくれるハーブティーです。

身体の内側から燃えやすい身体に導きます。

夜用 nocturne ハーブティー

商品名 :夜用 nocturne ハーブティー

価格 :1,320円(税込)

容量 :5回分

発売日 :2024年8月8日

公式オンラインストア、楽天、Amazon

商品特徴:お湯を注いだ時に感じるカカオの豊かで深みのある香りと、たんぽぽの優しい苦味を感じるハーブティーです。

チョコレートのような甘い香りは、集中力を高める効果や仕事のストレスやプレッシャーに心理的な安心感をもたらしてくれます。

就寝前や仕事の休憩中、集中したいシーンにもおすすめです。

SNSではお得なキャンペーン実施中!

