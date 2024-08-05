1度限りの限定生産モデル！CARNEL「RZ34フェアレディZ」
ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/64スケール(約6.5cm)、日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023のIkazuchi Yellow / Super BlackとPrism White / Super Black、Stealth Gray / Super Blackの3色を2024年8月2日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約受付中です。
CARNEL「RZ34フェアレディZ」
ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/64スケール(約6.5cm)、日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023のIkazuchi Yellow / Super BlackとPrism White / Super Black、Stealth Gray / Super Blackの3色を2024年8月2日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約受付中。
・1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023 Ikazuchi Yellow / Super Black
詳細URL：
https://www.hiko7.co.jp/item/CN640040
・1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023 Prism White / Super Black
詳細URL：
https://www.hiko7.co.jp/item/CN640041
・1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023 Stealth Gray / Super Black
詳細URL：
https://www.hiko7.co.jp/item/CN640042
【「日産 フェアレディZ Customized Edition」について】
2022年にビックマイナーチェンジが施されたフェアレディZ(RZ34)に、日産が東京オートサロンでカスタマイズの可能性を探ったカスタマイズドプロトを発表しました。
そのカスタマイズドプロトで使用された各種パーツは純正のカスタムパーツとして設定され、それらを装備したCustomized Editionが用意されました。
標準車とはフロントバンパーやアルミホイールが異なり、カーボンリアスポイラー、フードデカールなどが装備されています。
【製品の特長】
1. 一度限りの限定モデル。
CARNELではすべて1度限りの限定生産モデルになります。
2. 実際の仕様を忠実に再現
赤色灯や、各種特殊装備など1/43スケールで出来る限り再現しています。
【概要】
名称 ：1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition
2023 Ikazuchi Yellow / Super Black
限定数 ：999台
商品番号：CN640040
JAN ：4580198724132
販売料金：3,960円(税込)
名称 ：1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition
2023 Prism White / Super Black
限定数 ：999台
商品番号：CN640041
JAN ：4580198724149
販売料金：3,960円(税込)
名称 ：1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition
2023 Stealth Gray / Super Black
限定数 ：999台
商品番号：CN640042
JAN ：4580198724156
販売料金：3,960円(税込)
予約開始日 ： 2024年8月2日
発売予定 ： 2024年9月〜10月
ボディ素材 ： ダイキャスト製(亜鉛合金) 塗装済み完成品
パッケージ ： (W)114mm×(D)56mm×(H)48mm *透明ケース付
対象年齢 ： 14才以上
仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)
販売店 ： モデルギャラリー HIKO7
神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9
及び全国模型取扱店
モデルギャラリーHIKO7 URL：
https://www.hiko7.com
取扱模型店一覧 ：
https://www.hiko7.co.jp/original3.html
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。
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