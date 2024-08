ÅÚÄÅ¿À¼Ò¤Ê¤É8»ÜÀß¤ò½ä¤ë¡ªÊ¡Åç¸©ÃöÉÄÂåÄ® ´Ñ¸÷ÃÏ¼þÍ·¥Ð¥¹¡Ö¤Ò¤Ç¤è¤¯¤ó¹æ¡×

福島県猪苗代町の観光地を周遊するバス「ひでよくん号」の運行が2024年7月20日より町内で開始しました。

福島県猪苗代町 観光地周遊バス「ひでよくん号」

■「ひでよくん号」詳細

運行期間 :2024年7月20日(土)〜11月10日(日)の土日祝日限定

運賃 :1回乗車 大人400円/小人200円

1日フリー乗車券:大人700円/小人350円

1日フリー乗車券は、入場料割引などの特典があります!

運行会社 :会津乗合自動車

チケットは、7月20日(土)から猪苗代観光協会、バス車内、スマホアプリ RYDE PASSで販売中です。

RYDE PASSダウンロードページ

https://pass.ryde-go.com/#appDownload

福島県猪苗代町の観光地を周遊するバス「ひでよくん号」の運行が2024年7月20日より町内で開始。

11月10日までの土、日曜と祝日に走ります。

町から委託を受けた一般社団法人 猪苗代観光協会が会津乗合自動車と連携して運行します。

JR猪苗代駅、野口英世記念館、長浜、いわはし館、アクアマリンいなわしろカワセミ水族館、土津神社、亀ケ城公園、道の駅猪苗代の8施設を結びます。

車体には一般的なバスよりも大きな窓が取り付けられており、車窓からの景色も楽しめます。

初日は出発式が行われ、観光協会の神田 功会長が「手軽に観光できる。

多くの人に町の魅力を伝えたい」とあいさつしました。

運行は1日6便。

料金は1日フリー乗車券が中学生以上700円、小学生350円です。

1回のみの乗車は中学生以上400円、小学生200円です。

問い合わせは猪苗代観光協会へご連絡ください。

■運行に関するお問い合わせ

会津乗合自動車 猪苗代営業所

TEL:0242-85-6127(受付時間9:00〜17:00)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 土津神社など8施設を巡る!福島県猪苗代町 観光地周遊バス「ひでよくん号」 appeared first on Dtimes.