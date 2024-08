櫻坂46守屋麗奈、黒髪＆ハーフツインテのフェスSHOTに反響「黒髪れなぁヤバすぎ！」「お姫様」

8月3日、櫻坂46・守屋麗奈がInstagramを更新した。

【写真】スイーツを楽しむ姿なども公開

8月3日に千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』に櫻坂46として出演した守屋。今回の投稿では、「ROCK IN JAPAN FES2024 出演させていただきました!」と報告すると、「ロッキン初日のトップバッターを務めさせていただけて嬉しいです」「暑い中、会場にお越しいただきありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたか?」「夏フェスさいこう」といったコメントと共に、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の看板の前でピースを掲げ、笑顔を見せた写真や、スイーツを楽しむ姿などを公開した。

この投稿に対し、SNS上のファンからは「黒髪れなぁヤバすぎ!」「お姫様すぎる、、、どタイプ、、、、、」「まじ最強!」「破壊力凄すぎてまじで恋してる…」などの反響が寄せられていた。

櫻坂46の5thシングル表題曲「桜月」でセンターを務めるなど、人気メンバーとして活躍中の守屋。6月15日〜16日には『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-』の追加公演として、東京ドームでの2daysライブが開催された。