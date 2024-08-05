¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢K2³êÍî»ö¸Î¤Î¡ÈÌÁÍ§¡ÉÅÐ»³²È¡¦ÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¤È¤Î¡È¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÌóÂ«¡É¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¿¿¤Ã¹õ¤ËÀã¾Æ¤±¤·¤¿ÃËÀ¤ÎËË¤Ë¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê38ºÍ¡Ë¤Ï¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥¥¹¤ò¤·¤¿¨¡¨¡2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÅÐ»³´ë²è¤Ç¡¢ËÌÊÆºÇ¹âÊö¤Î¥Ç¥Ê¥ê»³ÅÐÄº¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¸å¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£¥¥¹¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¥¤¥â¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿»³³Ù¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¡Ê39ºÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³³Ù¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡£Â¾¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¡¦»äÉþ¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¥¤¥â¥È¡¢Á´¿È»Ñ¤â
¡¡¤½¤ÎÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÈáÄË¤ÊÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï7·î27Æü¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼Ãç´Ö¤ÎÊ¿½ÐÏÂÌé¤µ¤ó¤¬À¤³¦2ÈÖÌÜ¤Î¹âÊö¡ØK2¡Ù¡Ê¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7000mÉÕ¶á¤Ç³êÍî¤·¤¿¤È¤Î°ìÊó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÌ¤Æ§¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥Ø¥ê¤¬2¿Í¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´äÊø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³³Ù¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡µß½õ³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤ÏÆó½ÅÁøÆñ¤ò¤Þ¤Í¤¯¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é3Æü¸å¤Î7·î30Æü¡¢µß½õ³èÆ°¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬¡È±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì¡É¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µß½õ¤¬º¤Æñ¤ÊÀã»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËÌ²¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àã»³ÅÐ»³¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤½¤Î¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Íâ31Æü¡¢¥¤¥â¥È¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ô»ä¤Ï·òÏº¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡Õ¡Ô»Ö¤ÈÌ´¤ò¤«¤±¤¿Ä©Àï¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤ÆÅÐ»³¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¥¤¥â¥È¤À¤¬¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÐ»³ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë2¿Í¤Ï¤¢¤ëÌóÂ«¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯¤Ë¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¤Ç¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀãÊø¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Ä¾Á°¤ËÃÇÇ°¡£ÅÐÄº¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ»ß¤Î·èÄê¤ËÂçÎ³¤Î²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼º°Õ¤ÎÈà½÷¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï ¡È¤¤¤Ä¤«É¬¤º¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡10Ç¯¤ËµÚ¤Ö2¿Í¤ÎÌóÂ«¤Ï¤â¤¦³ð¤ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥â¥È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«ÃæÅç¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄº¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤í¤¦¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯8·î22¡¦29Æü¹æ