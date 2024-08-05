¡ÖÂ¤Î¥¯¥í¥¹¶ñ¹çwwww¡×Áð¤Î¾å¤Ç¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥Ñ¥°¤¬¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¡Ä²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿
ÎÐ¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Î»Ñ¤¬£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È³¨²è¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥°¤Î¤á¡¼¤¯¤ó¡Ê¥ª¥¹¡¦»£±Æ»þ14ºÐ¡Ë¤À¡£2021Ç¯4·î¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶õ¤ò¥¸¡¼¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ª¸þ¤±¤ÎÂÎÀª¤Ç¸å¤íÂ¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¥¯¥í¥¹¡¢Á°Â¤ÏÎÏ¤¬È´¤±¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¤³¤Î¤á¡¼¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂ¤Î¥¯¥í¥¹¶ñ¹çwwww¡×¡Ö¿¹¤ÎÍÅÀº¤ä¡¼¡×¡Ö¤á¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÈþµÓ¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢6Ëü9000¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê8·î5Æü»þÅÀ¡Ë¡£
µÞ¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤È»ß¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¤Ê¤ª¤á¡¼¤¯¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î»£±Æ¤ÎÍâÇ¯¤Ë15ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢Â¤ò¥¯¥í¥¹¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¤¹¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡©Åê¹Æ¤·¤¿¤è¤·¤³¤µ¤ó¡Ê@menglish222¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤á¡¼¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©
Áð¤Î¾å¤Ç¤´¤í¤´¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íµÞ¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤È»ß¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼þ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢PhotoshopÀ¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¼¡¼ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡©
Áð¤Î¾å¤ÇÅ¾¤¬¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¡¢¼Ì¿¿¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡©
2¡¢3Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ä¸þ¤±¤äÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤ÈÂ¤ò¥¯¥í¥¹
¡¼¡¼¤á¡¼¤¯¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡©
¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¿²¤ë¤³¤È¡¢Äí¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Ç¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤è¤¯¿²¤Æ¡¢³°¤Ç¤Ï¤è¤½¤Î¿Í¤ä¸¤¤Ë²ñ¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Â¤Î¥¯¥í¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©
Êú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ä¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢²£¸þ¤¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤á¡¼¤¯¤ó¤Ï²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡©
¶õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³¤¬¶á¤¯¡¢ÌîÄ»¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â¸«¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶Ä¸þ¤±¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤À¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤á¡¼¤¯¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Â¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤¿»Ñ¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£