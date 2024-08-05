¹â¤µ3m¤Î»³¼Ö¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö»â»ÒÉñ¡×¡¡400Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯Ä¹ÂÀ¤ÎÅ·²¦º×
»°½Å¸©Îë¼¯»ÔËÌÄ¹ÂÀÃÏ¶è¤ËÅÁ¤ï¤ë¡ÖÄ¹ÂÀ¤ÎÅ·²¦º×¡×¤¬3ÆüÌë¡¢ÈÓÌî¿À¼Ò¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÖÉÂÂà»¶¤ò´ê¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¼ç¤Ë²Æ¾ì¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅ·²¦¤µ¤ó¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ËÌÄ¹ÂÀÃÏ¶è¤Î¡ÖÅ·²¦º×¡×¤Ï¹ë²Ú¤Ê»³¼Ö¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ìó400Ç¯Á°¤«¤é¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë»ÍÆü»Ô»Ô¤«¤é»³¼Ö¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ¸½ºß¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤ËÌÀ¤«¤ê¤ò¤È¤â¤·¤¿¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤Î»³¼Ö¤Î¾å¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö»â»ÒÉñ¡×¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¼«¼£²ñ¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÎë¼¯»Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ»ØÄê¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ô¤Ç¤Ï¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£